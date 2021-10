Tres manifestantes del 11J inician una huelga de hambre en la prisión La Pendiente, en Santa Clara

LA HABANA, Cuba. – Al menos tres jóvenes manifestantes del 11J encarcelados en la prisión La Pendiente, de Santa Clara, se declararon en huelga de hambre este 20 de octubre, dijo a CubaNet Roxana García Lorenzo, hermana de Andy García Lorenzo, tras una llamada telefónica que este le realizara desde prisión.

“Mi hermano me llamó hoy, fue rápido; hacía más de 15 días que no sabíamos de él. Me dijo que este 20 de octubre él y otros dos muchachos se plantarían en huelga de hambre; uno de ellos se llama José Rodríguez Estrada. Lo primero que le escuché decir es que quería que el mundo entero lo supiera: que en Cuba no se respetan los derechos humanos, que son muchos los presos políticos y los que reciben maltratos y amenazas, y ya ellos estaban cansados, por eso se plantaban en huelga de hambre”, declaró la joven de 20 años.

Andy García Lorenzo, de 23 años, fue detenido durante las manifestaciones del 11 de julio (11J) en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Su familia denunció que ese día fue golpeado pese a que no ofreció resistencia. Actualmente se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva, en espera de juicio por los presuntos delitos de“atentado”, “desorden público” y “desacato”.

“Ya estoy cansado de que no se nos respeten nuestros derechos ―dijo Andy en llamada telefónica a su hermana―; me planto por la liberación de los presos políticos y por mi libertad. Hay muchos enfermos que no son atendidos. En La Pendiente hay de 20 a 30 presos políticos y más o menos esa misma cantidad en [la prisión de] Guamajal. Yo y los otros dos muchachos estaremos en huelga de hambre a partir de mañana 20 de octubre; y, si no sucede nada, nos ponemos en huelga de sed también. La llamada está siendo escuchada en este momento y tu teléfono está pinchado. Me amenazan con que te van a coger presa a ti, pero ellos no son locos porque saben que estoy puesto. Ya he sabido que la Seguridad del Estado no sale del barrio y que anda detrás de ustedes, pero necesito su apoyo más que nunca, porque estoy puesto”.

Acoso a Andy y a sus familiares

La pasada semana Roxana informó que Andy se había declarado preso de conciencia y que le había solicitado que contactara a Guillermo (Coco) Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), la organización opositora de mayor reconocimiento en Santa Clara, para que este lo aceptara en la organización, a lo cual Coco accedió.

Debido a sus denuncias y gestiones, Roxana fue arrestada por oficiales de la Seguridad del Estado en la vía pública junto a su pareja, Jonathan López, el pasado 13 de octubre. Ambos permanecieron detenidos por unas siete horas; fueron interrogados y amenazados por su apoyo a Andy, así como por sus declaraciones a la prensa independiente y su acercamiento a Coco Fariñas. Ese día resultó igualmente interrogado y amenazado el suegro de Roxana, Pedro López. La familia aseguró a CubaNet que nada de eso impediría que siguieran apoyando a Andy y denunciando las atrocidades de la dictadura.

A través de algunas cartas que le llegaron desde la prisión ―y que fueron facilitadas a CubaNet― Roxana supo de las amenazas y torturas físicas y sicológicas de las que ha sido objeto su hermano.

“No tienes idea de lo que ha hecho la dictadura conmigo, las amenazas, las torturas mentales, los interrogatorios de madrugada de cinco, ocho y diez horas como si uno fuera un singao terrorista; y solo por manifestarme pacíficamente, por expresar lo que siento, por ser uno más de los que optan por un cambio, por salir adelante”.

“Por eso me tienen aquí, incomunicado, sin visitas (…). He aguantado agitones de ellos, amenazas de 20 a 30 años de privación de libertad, cadena perpetua. [Me dicen] que si llega a haber una intervención humanitaria me van a fusilar (…). Lo que yo hice, lo hice de corazón, tú más que nadie sabes que yo pienso así y que nadie me paga. Ya estoy metido en este mundo de la política y no me quitaré hasta que se caiga el régimen, lo que he pasado no será en vano. Que hagan conmigo lo que quieran. Estoy puesto y los ideales no se negocian”.

En otra misiva, el joven anunciaba su determinación para luchar y declararse en huelga de hambre como forma de protesta contra la injusticia: “No voy a pagar por lo que no hice. Ellos dicen que tienen videos míos pero no me los han enseñado porque no existen. No tiré piedras ni agredí a los represores. Si me condenan por atentado o por otra cosa que no sea desorden público, me planto, que estoy loco por hacerlo. Me alegra saber que afuera están pidiendo mi libertad, estoy puesto y quisiera que me liberaran pero estoy preparado para que me juzguen”.

Su hermana asegura que apoya la decisión de Andy, que ni ella ni su familia lo van a dejar desamparado: “Queremos que el mundo sepa esto, porque ahora los van a dejar incomunicados, mientras dure la huelga, de alguna manera deben saber o sentirse que no están solos”.

Tras las protestas del 11J, entre 6 000 y 8 000 personas resultaron detenidas en Cuba, según estimaciones de Prisoners Defenders (PD). En su más reciente informe mensual, la organización reportó 442 presos políticos, una cifra récord en el país. No obstante, PD reconoce que hasta la fecha no ha podido documentar ni un 20% del total de arrestos durante la ola represiva desatada tras las mayores protestas populares en la historia del régimen.

