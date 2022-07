Un cubano se corona como Mister Supranational 2022 por primera vez

MIAMI, Estados Unidos. – El cubano Luis Daniel Gálvez se coronó como Mister Supranational 2022 este 16 de julio, después de imponerse a otros 33 aspirantes de todo el mundo en la sexta edición de la competición de belleza, que se celebra cada año en Polonia desde 2016.

Con su triunfo, Gálvez hereda el título de Varo Vargas, de Perú. El primer finalista del concurso de belleza fue Matthew Gilbert, de Indonesia; mientras que Leonidas Amfilochios de Grecia se alzó como segundo finalista.

Por su parte, Moisés Peñaloza, de México, y Heriberto Rivera, de Puerto Rico, completaron el círculo de ganadores como tercer y cuarto finalistas, respectivamente.

Antes de su triunfo, el modelo cubano de 27 años expresó su felicidad por no solo a su país, “sino a todos los cubanos que andan por el mundo buscando el anhelo de su corazón y sus metas”.

Tras coronarse, en Instagram Gálvez agradeció a todas las personas que lo apoyaron. “He recibido muchísimos mensajes”, dijo. “No he tenido tiempo de responder tanto. Me han escrito muchísimo y no quiero estar leyendo por leer, quiero tener el tiempito de acostarme e ir leyendo poco a poco, e ir respondiendo también”.

“Hoy solté mis lágrimas, muchas. Tuve que despedir a varios de los chicos también y, no sé, se juntan muchas emociones. Todo lo que he tenido que pasar para estar aquí hoy. El mensaje que he tenido que dar también, a pesar del resultado de ganar, que estoy muy feliz y contento, pero da todo ese sentimiento de lo que he tenido que pasar para llegar acá”, confesó.

“Tener que convertir todas las caídas. El otro día conversaba con un amigo todas las caídas y las cosas que a uno le han pasado en la vida. Tener la capacidad de convertirlas en amor y no solo para ti sino para otros y poder transmitir eso a otros pues es una tarea grande (…). Solo me queda decir gracias”, terminó.

El triunfo del cubano se conoció un día después de la culminación del concurso femenino homólogo Miss Supranational, donde Lalela Mswane de Sudáfrica se convirtió en la primera mujer de su país en obtener la corona.

