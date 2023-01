MADRID, España.- La presa política y manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) en La Güinera, Mackyanis Yosney Román Rodríguez, se refirió a la prisión de mujeres El Guatao, donde se encuentra recluida, como un “lugar donde solo se respira nostalgia, tristeza y dolor”.

Así como a un “lugar donde la palabra amigo para todos fue olvidada”, “donde el tiempo es el único factor y el principal, el cual nos obliga a llenarnos de calma para poder derrotar a la desesperación”.

En una carta escrita en Navidad y compartida este miércoles en redes sociales por el activista Marcel Valdés, la joven de 25 años manifestó el dolor de no poder “compartir con ese hijo que te espera en casa y que llora por la ausencia de su madre, que cada llamada y su voz es una lágrima”.

“Es aquí donde se aprende a amar la libertad y donde se le da oportunidad a aquel amigo, vecino y familiar que una vez quería demostrártelo con palabras que lo funden en hechos, pues es aquí donde más uno necesita, donde vivimos con tan poco, que le damos el verdadero valor a las cosas, hasta las que ya estaban en desuso; es en este lugar donde hay tantas personas y realmente nos sentimos solos, donde nos damos cuenta de que no es la compañía, es la convivencia, que nos conformamos con miradas tras balaustres, rejas y metros de separación, donde aprendemos a cobrar paciencia y que un día más para el resto del mundo es un día menos para los que estamos aquí”, se lee en uno de los fragmentos de la conmovedora carta.

Sobre la convivencia y el día a día en prisión explicó: “Es aquí donde quieres opinar o simplemente dar un consejo, donde realmente lo que debes es callar pues tus palabras se convierten después en tus propias puñaladas, esas que no sabes si quedarás viva o muerta porque los hechos te lo demuestran teniendo que decir sí cuando realmente lo que quieres es decir no, dándole la razón a quien no la tiene, que muchas veces es un ser más mediocre que tú, tragando en seco por todo lo que tenemos que aguantar y pasar aquí, pero no nacimos aquí, y la libertad, que es lo único por lo que abogamos, nos sorprenderá el mejor de los días”.

Mackyani Yosney Román Rodríguez, de 25 años de edad, fue condenada a diez años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11J.

