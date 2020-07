“Usted, Mariela Castro, se pone al lado del ofensor”

MIAMI, Estados Unidos. – La reacción del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y su directora, Mariela Castro Espín, a la filtración de declaraciones homofóbicas y transfóbicas de una funcionaria del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) han generado una ola de críticas en Twitter, donde la hija del general Raúl Castro se mantiene muy activa.

El sábado, la directora del Cenesex escribió: “Nuestros adversarios creen que desde Miami pueden darles instrucciones a las instituciones cubanas. No les interesa luchar contra la homofobia, de eso nos ocupamos desde las instituciones”.

Aunque no mencionó el hecho concreto, Castro Espín se refería a la amplia repercusión de la denuncia impulsada desde Miami por el influencer cubano Alexander Otaola contra Yusimy González Herrera, la funcionaria del ICRT que emitió juicios homofóbicos, heteronormativos y machistas sobre las voces de los locutores y presentadores de la radio.

Hace cuatro años, durante una reunión en el seno del ICRT, según el audio filtrado, González Herrera rechazó las supuestas “voces platinadas” (atipladas) de los locutores masculinos de la radio cubana.

“Para ser más concreta, las voces platinadas son voces blandas, suaves, voces amaneradas. Y no es solamente de locutores. Son periodistas y son colaboradores. Hay colaboradores… ¡señor mío! No hace un mensaje creíble”, dijo a sus oyentes.

Tras la repulsa de activistas LGBTI+ cubanos y personas respetuosas por la diversidad sexual y de género, quienes pidieron la renuncia de la directora de Comunicación y Contenido del sistema de la Radio y la Televisión cubanas, el Cenesex aseguró en su página de Facebook que había estado al tanto del audio en el que la funcionaria del ICRT y diputada al Parlamento “utiliza expresiones que pudieran ser calificadas como discriminatorias en un análisis sobre el trabajo de locutores, periodistas y colaboradores de la radio cubana”.

“Este suceso nos ratifica cuánto debemos seguir defendiendo un proceso educativo que tal vez sea el más difícil, porque se propone eliminar tabúes que fueron heredados por nuestras generaciones. Avancemos juntxs y cerrémosle las puertas a cualquier manipulación que pretenda convertir estas fisuras en un arma política para desacreditar lo que hemos avanzado”, señala la nota de la institución dirigida por Castro Espín.

Sin embargo, este sábado la funcionaria cubana se desligó de las críticas al ICRT y se lanzó contra el exilio y los activistas cubanos: “Usan los temas de la diversidad sexual para intentar fragmentarnos y debilitar el proceso revolucionario. Son pocas las personas ingenuas que todavía no lo entienden”, dijo en Twitter.

De inmediato los usuarios de la red social reaccionaron. “Las palabras de Yusimy son muy ofensivas para la comunidad LGBTI y usted, Mariela Castro, se pone del lado del ofensor. Tenemos que cerrar el Cenesex, que no le envíen más ayuda, porque no defiende a la comunidad LGBTI”, escribió Alirubernardinopapo.

Por su parte, yoperrreosolo, dijo: “el error de ustedes es pensar que todo se orquesta desde Miami, muchas iniciativas salen de Cuba, solo las apoyamos”.

“No solo desde Miami, yo me encuentro en Santiago de Chile y el tema no es dónde estamos, si no que la mayor parte de la comunidad LGBT cubana ha tenido que emigrar por la poca falta de oportunidad y de ayuda de ustedes mismos”, zanjó Alejandro.

El que primero utilizó los temas de diversidad sexual fue su tío cuando al inicio de la revolución catalogó que el no toleraría esas conductas en su revolución y los condenó a campos de trabajo, para “forjar” el carácter revolucionario en ellos pic.twitter.com/tN1v9Bx1BY — Snowden Cubano (@J_K_Delaney) July 18, 2020

CR04704N apuntó: “Yo no soy de Miami, vivo en Cuba y no doy instrucciones, hago reclamos legítimos como parte del pueblo de Cuba y no solo con respecto a la homofobia. Ojalá y ese fuera el único problema del gobierno incompetente de Cuba”.

Snowden Cubano le recordó a la diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular que “el que primero utilizó los temas de diversidad sexual fue su tío (Fidel Castro) cuando al inicio de la revolución catalogó que él no toleraría esas conductas (…) y condenó (a los homosexuales) a campos de trabajo, para ‘forjar’” el carácter revolucionario en ellos”.

En los últimos meses Castro Espín se ha ganado el repudio de la comunidad LGBTI+ independiente cubana por sus polémicas declaraciones.

Durante una videoconferencia para anunciar el lanzamiento de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, poco antes del 17 de mayo pasado, la directora del Cenesex aseguró que diversas fuerzas intentaban sabotear la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ en la Isla.

En su intervención, Castro Espín llamó a definir “quiénes son los que quieren sabotear este espacio y las fuerzas de derecha que quieren aprovecharlo demagógicamente y no están interesados en los derechos de las personas LGBTIQ”.

“Hay baratijas (sic), hay garrapatillas que cuando entran no se les mira, no se les considera, porque no son nada, son servidores simples y vulgares del gran poder del imperio”, dijo.

Sus palabras fueron consideradas muy ofensivas por los activistas LGBTI+ cubanos, tanto por los que residen en la Isla como en el extranjero.

Apenas unos días después, la funcionaria hizo declaraciones aún más polémicas, cuando comparó con “escuelas al campo” las Unidades de Apoyo a los Militares (UMAP), donde el régimen cubano recluyó a miles de homosexuales, “desafectos a la Revolución”, amantes del rock y religiosos.