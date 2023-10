Victor Jimcavik: «El mayor reto es el trabajo»

SAN LUIS POTOSÍ, México.- El niño que fue Victor Jimcavik, entusiasta practicante de deportes de combate, posiblemente nunca hubiera soñado con llegar a la teleaudiencia cubana. La incursión de Jimcavik en la actuación se dio a través de grupos de aficionados que paulatinamente fueron cimentando su carrera, en ciernes.

Desde Santa Clara supo abrirse camino y ahora su talento le ha garantizado un espacio privilegiado en la televisión. Próxima a estrenarse, la telenovela Viceversa mostrará a Victor en el papel de Armando, un “espeleólogo aventurero” cuya vida da un giro inesperado. Años de trabajo y tenacidad lo llevaron a este rol. El actor, de 30 años, conversa con Cubanet sobre su carrera y sus pasiones.

―¿Cuándo surgió tu interés por la actuación y cómo fueron esos primeros acercamientos?

―Yo nunca en mi niñez mostré ninguna inclinación hacia la actuación, siempre me gustaron más los deportes, sobre todo los deportes de combate. Ya en la adolescencia, estando en la escuela becado, hacíamos ciertos tipos de trabajos humorísticos, en los actos, ciertas cosas así.

Posteriormente cuando estaba culminando el servicio militar, me acerqué a las casas de culturas y comnecé a trabajar en un grupo aficionado de actor en las noches.

―¿Recuerdas el primer papel que interpretaste en teatro? ¿Cuál fue?

―Mi primer papel en el teatro, sí lo recuerdo mucho. Fue un pequeño papel en una obra campesina llamada Las Malangas, donde interpreto a un guajiro que decía décimas, controversias y salía bailando al final y hacía cómo. Sus toques de comedia, sobre todo en mi personaje, le daban un aire fresco. Ese mi primer papel.

―¿Cómo te diste a conocer en La Habana?

―Yo me di a conocer en La Habana a raíz de mi trabajo en las redes sociales. Subía obras de teatro, subía fotos y eso empezó a llamar la atención a ciertas personas de los medios. La primera persona en mostrarse interesada en trabajar conmigo fue Lester Hamlet, para su película Zoe, que por algunas razones no se pudo concretar el trabajo. Ahí, entonces, fui a La Habana y estuve trabajando en la pre-filmación de la película, pero nunca se llegó a rodar ese trabajo.

A mi regreso a Santa Clara, se me fueron abriendo ciertas puertas pero nunca concreté nada. Hasta que llegó Eduardo Eimil, director de actores de la novela Viceversa, en el año 2022, y me solicitó para un casting online. Lo aprobé y me inserté en la televisión cubana con esta novela, próxima a salir.

―¿Es difícil para los actores de otras provincias llegar a los espacios de la capital?

―Para los actores de otras provincias es bastante difícil. En provincia, como dicen en La Habana, hay mucho arte, pero solo se da a conocer si ese arte lo llevas a La Habana. De otra manera, no se va a visibilizar mucho. Santa Clara es una ciudad muy cultural, una ciudad muy moderna, una ciudad que siempre ha estado muy activa en la cultura. Es una de las capitales de la cultura en Cuba.

Yo tuve la suerte de haber nacido ahí y haber estado vinculado al Estudio Teatral de Santa Clara, al Mejunje, a ese tipo de sitios culturales, llenos de artistas. Eso hizo que me enriqueciera mucho como actor, pero creo que es responsabilidad de los medios o del sistema cultural que hay en Cuba que las provincias tengan un poco más de espacio en el ámbito de la cultura cubana.

―¿Cuál es el mayor reto que enfrenta un actor en Cuba actualmente?

―El mayor reto que enfrenta un actor en Cuba actualmente -aunque creo que son muchos- es el trabajo. Creo que ahora mismo los actores en Cuba no tienen mucho trabajo. El que actualmente hay, además, no es muy bien remunerado.

Hay muchos problemas con varios temas, sobre todo de la producción, el transporte, por los problemas económicos que atraviesa Cuba. Creo que ese es el mayor problema que tiene un actor en Cuba, el problema de su economía.

Para poder llevar bien un trabajo como actor, como artista, tienes que estar dignamente remunerado. Y también en el medio de trabajo en que se desarrolle, aunque no es un medio perfecto, debe tener mayor trabajo en la producción, sobre todo en los medios televisivos.

―¿Cómo llegaste a Viceversa? ¿Qué papel interpretas ahí?

―Llegué a Viceversa mediante el director de actores, Eduard Eimil, magnífico director de actores, con el cual aprendí mucho. Al ser aprobado en el casting online, empecé a trabajar ahí con ellos. Hice el papel de Armando, un espeleólogo aventurero que por circunstancias diversas su vida toma un giro inesperado.

―¿Cuál crees que ha sido el momento más difícil en tu carrera como actor?

―Yo creo que ser actor en sí es algo muy difícil, porque tienes trabajo pero puedes estar en un vaivén y puedes también estar sin trabajar. Es algo difícil estar en cierta incertidumbre constante.

Mi momento más difícil fue la llegada a La Habana, para intentar insertarme en un medio donde era yo completamente nuevo, donde nadie me conocía prácticamente. Hacerse hacerse notar entre tantos buenos actores conocidos es difícil.

Fue una apuesta que hice en mi vida, decir: “Me voy para La Habana y, pase lo que pase, voy a estar aquí y voy a hacer mi trabajo”. Creo que eso fue un reto, por los problemas que existen en Cuba a la hora de trabajar. Sobre todo, si no eres de La Habana, vas a pasar el doble de trabajo. Los residentes en la capital tienen casa, tienen un hogar.

Yo tuve que batallar fuerte para sobrevivir allí, poder tener un sitio donde estar. Viví en varios lugares distintos, barrios buenos, barrios malos, marginarles, donde pudiera. Creo que fue un aprendizaje grande en mi vida y me sirvió de lección y me demostró que no soy una persona que se rinde fácil.

―Personajes que te hubiera gustado interpretar…

―Personajes antiguos, clásicos, personajes históricos. Me gustan más los antiguos que los contemporáneos. Sí.

―Otras pasiones además de la actuación…

―Además de la actuación, me gusta la música, me gusta practicar deportes, deportes de aventura, pasar tiempo con mi familia, con mis amistades, con la gente que quiero.

―El momento más feliz de tu vida…

―He tenido muchos momentos felices en mi vida, pero creo que el momento más feliz de mi vida no ha llegado: está por llegar. Ese tipo de momentos, en vez de sentarse a esperarlos, es mejor salir a buscarlos y disfrutar el camino y ser feliz en el ahora.

Así que creo que el momento más feliz en mi vida es el ahora, poder decir que estoy vivo y que estoy bien y agradecido por todo lo que ha sucedido. Tanto lo bueno como lo malo. Esa es la felicidad: estar consciente de lo que somos y estar agradecidos.

―El más feliz de tu carrera…

―El momento más feliz de mi carrera fue cuando me dediqué completamente a la actuación profesional, cuando comencé a hacer teatro como actor profesional ya evaluado. Hice mucho teatro todos los días, trabajaba como actor, entrenaba, ese día a día era muy bonito.

Esos cinco años que estuve trabajando como actor de teatro, fueron muy bonito, fueron momentos muy felices, con el equipo que estaba, con mis amigos, con los que estaba en ese grupo. Fueron momentos muy felices, donde se respiraba mucho arte.

