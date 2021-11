Willy Allen aconseja a cubanos varados en Grecia: “Tienen que pelear el asilo allí”

MIAMI, Estados Unidos. — El abogado cubanoamericano Willy Allen aconsejo a los migrantes cubanos varados en Grecia pedir asilo político en ese país debido a que es una de las naciones de Europa que más refugiados recibe anualmente.

El jurista explicó a este medio que los cubanos se encuentran en una situación complicada y que sus mejores opciones pasan por intentar probar que son perseguidos o discriminados políticamente en la Isla caribeña.

“Cuando tu entras a cualquier país, sea aquí o sea en Grecia, tienes que pedir asilo. Tienen que pedir asilo en Grecia. Grecia, en estos momentos, tiene decenas de miles, si no cientos de miles, de refugiados del Medio Oriente y de África”, explicó el abogado de migración.

Allen, que visita Grecia desde hace cuarenta años, señala que, aunque los trámites no son fáciles en ningún lugar, los cubanos tienen opciones de dar la batalla legal en el país helénico.

“En este momento, Grecia, como parte de la Unión Europea, va a escuchar los casos de asilo de las personas de cada país. Cuando alguien me dice: ´el papeleo no es fácil´, le digo que tampoco es fácil aquí en Estados Unidos”.

“Me siento mal por esos cubanos, pero están en Grecia, un país que fundó la democracia y que tiene leyes bastante liberales que son consecuentes con la Unión Europea”, añadió.

El jurista aseguró a los varados que no conviene hacerse ilusiones en poder llegar a Estados Unidos, ya que no existe ni existirá apoyo legal para eso. Ello implica saber que no todos los cubanos recibirán el asilo en Grecia.

“Hay cubanos deportados de Suecia, de España, de Italia… Cada país de la Unión Europea tiene la potestad de admitir o rechazar a los ciudadanos de otras naciones”.

Willy Allen sostuvo que para un cubano “promedio” ganar un caso de asilo político, incluso en Estados Unidos, es muy difícil y que una prueba de ello es que el entre el 70 y el 75% de los que tuvieron que solicitar asilo en detención perdieron.

