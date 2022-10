“Ya acabaron con este país, ahora váyanse”: Una cubana a las autoridades

MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Yordanka Battle Moré hizo catarsis durante una transmisión en vivo de Facebook en la mañana de este jueves, al exponer la dura situación que padecen los residentes en la Isla y que atraviesa todas las áreas de la vida.

Battle Moré comenzó relatando las vicisitudes para comprar picadillo. “Cogí el turno para comprar solamente cuatro tubos de picadillo. O sea, es madrugar, gente pasando frío, gente con tremenda necesidad de comida, hacer una cola horrible, una pila de gente con todo y lo que se esté organizando para cuatro tristes tubos de picadillo”, lamentó.

Asimismo, reconoció que tenía “una indignación grande” por la vida “tan paupérrima” que les ha tocado a los cubanos. “Esto da asco, señores, asco”, dijo. “No hay nada más indignante para un ser humano que tener que estar fajándose por comida, tener que estar mendigando. Yo me prometí a mí misma que nunca me iba a quedar callada porque lo que estoy es obstinada. Es un nivel de obstinación, de molestia… Tú te levantas y tratas de ser positivo, tratas de que las cosas vayan bien, tratas de pensar, pero es que no se puede, la situación en este país es invivible. Es insufrible. Esto da asco, grima”.

La cubana también cuestionó: “¿Ustedes saben lo que es madrugar para cuatro tubos de picadillo de porquería? Y así estamos todos, así estamos miles de gentes. Yo me pregunto: ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que estar siguiendo esto? Es inaudito, es abochornante, es lo último…”, dijo.

“Los perros en Estados Unidos viven mejor que nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a estar así?”, se preguntó.

Battle Moré también aludió y se dirigió a las autoridades cubanas: “Toda esa partía de sanacos que están dirigiendo, ¿qué hacen?, ¿qué hacen? (…) Partía de ineptos, energúmenos, ineficientes, quítense de ahí. Ya se robaron todo lo que se iban a robar, ya acabaron con este país, ahora quítense de ahí, váyanse”, espetó.

Asimismo, pidió: “Abran ya esto y digan que esto es un capitalismo, abran y digan: ‘Pueblo de Cuba, ustedes son unos perros, pa ustedes no hay na, a nosotros no nos importan ustedes, jódanse, hagan lo que quieran, tírense pa’l mar, tírense pa la selva, pero pongan la cara, partía de descarados”.

Battle Moré lamentó que pasen los días y los años y a los cubanos se les vaya la vida. “No es justo. Esto que nosotros estamos viviendo no es justo. Nosotros no somos animales”, señaló.

“No hay una duralgina, no hay un paracetamol, no hay un antibiótico. Todo es no hay, no hay, no se puede”, terminó.

