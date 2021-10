Agüero: «Si no ganamos estamos casi fuera pero tenemos confianza»

«Lo importante es poder ayudar y el gol va a venir solo»

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) –

El jugador del FC Barcelona Sergio ‘Kun’ Agüero ha reconocido que tienen que ganar este miércoles al Dinamo de Kiev en la Liga de Campeones para no estar «casi fuera» de la competición, pero ha asegurado que llegan con «confianza» a este choque de la tercera jornada y, a nivel personal, quiere ayudar y mejor si es con gol.

«Tenemos que ganar sí o sí. Si no ganamos estamos casi fuera, así que estamos con confianza. El domingo fue un buen partido para estar bien mañana, y mañana la gente nos va a empujar para sumar estos tres puntos que necesitamos», manifestó en rueda de prensa.

Agüero, que debutó con el Barça en el triunfo contra el Valencia en LaLiga Santander, tras la lesión que sufrió nada más llegar en verano, quiere ahora poder ‘debutar’ en la Liga de Campeones y contribuir a un triunfo que, tras dos derrotas, es de vital importancia.

«Estoy muy contento por volver a estar y poder tener minutos en ‘Champions’. Lo más importante es que me sentí bien el otro día y fue una linda noche, y más porque se ganó», señaló, sobre sus primeros minutos como blaugrana.

Además, se mostró agradecido por el recibimiento que le brindó la afición. «Siempre me tocó venir del otro lado, he jugado en contra y el Camp Nou impone mucho. Ahora que estoy de este lado, lo estoy disfrutando. Pensaba que el equipo ganara y si me tocaban minutos, hacerlo bien. No esperaba este recibimiento y estoy muy agradecido por este cariño, que me toca demostrar ahora en la cancha», señaló.

De ahora en adelante, quiere jugar lo máximo posible y ayudar de la mejor manera, sin ponerse cifras de goles ni nada. «Me acostumbré siempre a ser segundo delantero, después en el City fue un ‘9’ más que segundo delantero, pero nunca me propuse un objetivo, solo terminar la temporada de la mejor manera y si es con goles, mejor. Y lo que quiero es terminar la temporada con partidos y algún título», reconoció.

«El gol va a venir solo, por la experiencia que tengo cuanto más piensas en el gol, peor es. Lo importante es poder ayudar, si es con gol mejor. Pero siempre es importante ganar», manifestó, en este sentido.

Tampoco se marca el ser titular de inmediato como objetivo. «Intento entrenar bien y ser titular es decisión del técnico. Cuando haces las cosas bien tienes más oportunidades de ser titular. Hay muy buenos jugadores, hay que respetarlos, y el puesto se gana estando bien físicamente y pudiendo hacer las cosas bien en los partidos», aportó.

Por otro lado, halagó a su joven compañero Ansu Fati. «Es joven, hay que ayudarlo a que siga creciendo. Hoy en día es muy difícil mantenerte en el alto nivel. Nosotros, como veteranos, estamos para ayudarlo y que esté lo más cómodo en el campo, porque se nota que vale. Son talentos que no salen a menudo y hay que aprovecharlo porque hoy lo tenemos nosotros», manifestó.

«Lo de Messi es un tema pasado. Obviamente en ese momento nos cayó a todos como por sorpresa. Prefiero pensar de aquí en adelante. A él se le ve bien, está disfrutando, y como amigo es lo que quiero, que disfrute del fútbol como lo hizo siempre», comentó al ser preguntado por el ahora jugador del PSG Leo Messi.