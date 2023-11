Aitana Bonmatí: «El día que deje de ser ambiciosa quizá sea momento de dejarlo»

«Todavía no he podido digerir el Balón de Oro y no sé si podré»

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) –

La jugadora del Barça Femení y la selección española y flamante ganadora del Balón de Oro 2023 Aitana Bonmatí ha asegurado que tiene todavía hambre de títulos colectivos e individuales y que el día, si llega, que note que ya no es ambiciosa será el día de colgar las botas.

«He podido conseguir muchos logros a nivel colectivo e individual. Pero el día que deje de ser ambiciosa quizá sea momento de dejar el fútbol. Sigo teniendo estas ganas de mejorar y ganar y, afortunadamente, en el Barça todas tenemos la misma mentalidad. Esto nos hace ser un equipo ganador y competitivo», señaló en la Revista Barça.

Para Aitana, que las tres últimas ediciones del Balón de Oro hayan sido para el Barça –Alexia Putellas en 2021 y 2022– es mérito colectivo. «Es gracias al gran trabajo colectivo que hacemos. Llevamos 3 años llegando a la final de la Champions, que es muy complicado, y hemos ganado dos. Al final, si el equipo gana, después llegan los premios individuales. Pero todo esto viene después de mucho esfuerzo, mucha ambición, mucho trabajo como equipo», manifestó.

«Hace unos años nosotras teníamos el talento, pero ahora tenemos a un equipo que nos ayuda a ganar. Esta mentalidad es muy fuerte y siempre que comenzamos la temporada sabemos cuáles son nuestros objetivos y el porqué trabajamos y entrenamos cada día. Esto es muy importante. Las mejoras físicas que hemos obtenido en los últimos años también, por supuesto», añadió.

Aitana cree que el éxito llega tras un largo camino del que no puedes salirte. «Y es que al final no puedes quedarte sólo con algo en lo que respecta al éxito. Tienes que estar muy atento a tu trabajo y a ser mejor todos los días. Y cuando tú estás junto a jugadoras con este nivel, creces y te haces mejor también», opinó.

Sobre el Balón de Oro que acaba de ganar, se sinceró y aseguró que todavía no se lo cree. «No, todavía no he podido digerirlo y no sé si podré. No sé cuánto tiempo voy a necesitar porque todo esto es muy grande. No soy consciente», manifestó.

«Pero sí es cierto que es especial que tus ídolos de la infancia, como Xavi, Iniesta o Puyol, te feliciten. Y resulta que ahora eres tú la referencia. Imagino que debe ser muy bonito pensar que las niñas que ahora empiezan a jugar al fútbol, incluso los niños, te tienen como ídolo», valoró.

«Es algo que me enorgullece mucho. Y también hablo más allá de lo que hacemos en los terrenos de juego, porque creo que es muy importante lo que hacemos fuera. Para mí es gratificante ver a tanta gente que te sigue y que te admira, sean niñas, niños o adultos. Es muy bonito», aceptó la catalana.

También celebró que el Balón de Oro ayude a la igualdad en el fútbol. «El Balón de Oro femenino no hace tantos años que existe y es un premio nuevo, especialmente si se compara con el de los jugadores hombres. Pero está bien que ya se empiece a incluir este tipo de premios para generar igualdad y para dar la misma importancia al fútbol masculino y al femenino», apreció.

Sobre el mural que le ha brindado el FC Barcelona y el Ayuntamiento en su localidad de Sant Pere de Ribes, aseguró que le gusta mucho. «Siempre me he considerado una persona ambiciosa y sí que es cierto que cuando era pequeña tenía poca paciencia. Así que quizá le diría que está muy bien tener ambición, ganas de mejorar o de ser la mejor, pero que quizá debería tener algo más de paciencia», comentó sobre qué le diría a la Aitana niña.

Un mural en el que también está representada la Masia. «Para mí es un orgullo conseguir este trofeo de la mano del Barça. Al final son 12 años que han pasado muy rápido. Ahora mismo no soy consciente de que lleve tanto tiempo en la casa. Recuerdo cuando empecé en categoría cadete, con 13 años, y ahora tengo 25. Hemos ganado un montón de cosas y a nivel individual también he crecido mucho. Por tanto, para mí es un orgullo formar parte de la Masia», aseguró.

«Me hace mucha ilusión llevar el Balón de Oro a casa. He ganado este premio en un contexto de selección y ya tenía ganas de volver para compartirla con los de siempre, tanto aquí en el pueblo, en Sant Pere de Ribes, como con el Barça, que es quien me ha visto crecer», concluyó.