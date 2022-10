Alcaraz y Nadal, en lo más alto del ranking mundial

El murciano continúa como número uno del mundo y el balear asciende al segundo escalón del ranking

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Carlos Alcaraz se mantiene como número uno del ranking ATP, por delante de un Rafa Nadal que asciende hasta el segundo lugar, con los dos jugadores nacionales en lo más alto por primera vez en la historia, mientras que hace 22 años que dos tenistas del mismo país no lograban esta hazaña, cuando en el año 2000 lo consiguieron los estadounidenses Andre Agassi y Pete Sampras.

Por primera vez en la historia del tenis español, dos jugadores españoles ocuparán la primera y la segunda posición del ranking, un hecho que se produce gracias a que el japonés Yoshihito Nishioka eliminara al noruego Casper Ruud en los cuartos de final del torneo de Seúl (Corea del Sur), provocando que este descendiera del segundo al tercer puesto. Esto benefició a Nadal, para ascender una posición y completar esta hazaña.

Alcaraz continúa en lo más alto de la clasificación después de su triunfo en el US Open, su primer ‘grande’ en su carrera, mientras que su último encuentro fue en la Fase de Grupos de la Copa Davis, cuando venció al coreano Woo Soon Kwon para participar en el avance de España a la Fase Final de Málaga. Por su parte, Nadal no juega desde la despedida de Roger Federer en la Copa Laver, después de caer en octavos del ‘Grand Slam’ en Nueva York.

Este hito pone el broche a una temporada brillante para el tenis español, después de que Nadal conquistara el Abierto de Australia y Roland Garros y Alcaraz levantara el US Open. Dos tenistas nacionales han vencido en tres de los cuatro grandes, en un año en el que España ha celebrado 14 títulos individuales en el circuito masculino y uno más en el femenino, además de seis en categoría de dobles.

Esta semana España presenta hasta seis tenistas dentro del ‘top50’ del cuadro masculino. Además de los ya mencionados, Pablo Carreño sigue dentro del ‘top20’ (15), con Roberto Bautista en el puesto 21. Alejandro Davidovich baja dos puestos (31) y Albert Ramos se mantiene en el 40.

Sin grandes premios esta última semana, el serbio Novak Djokovic, que venció en el torneo de Tel Aviv y roza los 90 títulos individuales, no asciende ningún puesto y se mantiene séptimo. Dentro del ‘top10’, el italiano Jannik Sinner, que no defendió su título en Sofía del año pasado, y sale del club de los diez mejores del momento, ocupando ese décimo puesto ahora el polaco Hubert Hurkacz.

En el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek sigue liderando de manera contundente, con la española Paula Badosa bajando al cuarto puesto y la también tenista nacional Garbiñe Muguruza descendiendo al decimotercer puesto, todavía fuera del ‘top10’.