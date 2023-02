Alejandro Martínez y Albert Torres suman otras dos platas para España en el Europeo de pista

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –

El equipo español de ciclismo se subió por partida doble al podio del Campeonato de Europa de pista en Grenchen (Suiza) este jueves con las platas que lograron Albert Torres, en la puntuación, y Alejandro Martínez, en el kilómetro CRI.

España, que conquistó el miércoles otro subcampeonato continental de la mano de Eukene Larrarte en el scratch, no se bajó del podio en la segunda jornada en el velódromo suizo. Además, el cuarteto femenino de persecución firmó un nuevo récord nacional (4:26.621).

«La primera palabra que me viene es felicidad. La pista siempre me ha gustado muchísimo, es verdad que desde Tokio he corrido menos en pista, pero volver en este Campeonato de Europa y conseguir medalla es una alegría inmensa. Le doy mucho valor a esta plata, he disfrutado mucho de esta puntuación y me da la confianza de seguir trabajando en esta línea», dijo Torres en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Torres logró el primer metal de la jornada con una gran y valiente actuación en puntuación, donde fue el primero en atacar y el encargado de ganar el último sprint. El menorquín ofreció una intensa batalla con Simone Consonni, Donavan Grondin, Robbe Ghys y William Perret, entre otros, por tratar de subir al podio.

El español alcanzó las últimas diez vueltas en tercera plaza tras Consonni y Grondin. El francés se encontraba desfondado tras ganar vuelta y sumar 20 puntos al igual que habían hecho poco antes el español y el italiano, quien se quedó el maillot de campeón.

Poco después fue el turno de la final del kilómetro CRI, a la cual había accedido Alejandro Martínez como segundo tras registrar su mejor marca personal en la clasificatoria (59.501). En la final, el velocista español casi clavó su crono para ser subcampeón de Europa. «Estoy súper agradecido a la Federación, a todo mi equipo en casa. Confiaba mucho en mí, sé que soy capaz de hacer prácticamente el mismo tiempo por la mañana y luego otra vez por la tarde», dijo.

«Después de ser segundo en la clasificatoria de la mañana, sabía que la tenía al alcance de mi mano la medalla y que no se me podía escapar. Al final, lo he conseguido y súper contento. Es un velódromo muy apto para hacer un tiempo por debajo del minuto. Mi objetivo era superarme, ofrecer la mejor versión de mi y luego ver qué hacían los demás. En este caso, he conseguido mejorar una posición con respecto al Mundial frente a prácticamente los mismos rivales, así que estoy contentísimo», añadió.

Además, en sesión matinal, Tania Calvo, Eukene Larrarte, Isabel Ferreres y Laura Rodríguez mejoraron otro segundo y medio el registro que lograron miércoles en la clasificación, un nuevo récord de España de persecución por equipos, a pesar de su despedida en primera ronda ante Suiza.