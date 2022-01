Alexia Putellas corona su año perfecto con el The Best

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha conquistado este lunes el FIFA The Best a mejor jugadora del año, el primero de la historia para una futbolista española, en la gala organizada en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza), y corona su año perfecto con triplete de galardones.

La capitana blaugrana, de 27 años, completa así su pleno de premios de 2021, después de alzar el de Jugadora del Año de la UEFA y el Balón de Oro, un galardón que recibió el pasado 29 de noviembre y que supuso el segundo de la historia del fútbol español tras el de Luis Suárez (1960) y el primero para una mujer española.

El trofeo de la FIFA confirma el año perfecto de la de Mollet del Vallès y el crecimiento del fútbol español y del Barça en particular -cuatro de las 13 nominadas eran jugadoras azulgranas-, después de un año en el que las culés conquistaron el triplete: Primera Iberdrola, Copa de la Reina y ‘Champions’.

De hecho, la también azulgrana Jenni Hermoso ha acompañado a la catalana, que toma el relevo de la inglesa Lucy Bronze, en el podio final, en el que también está la australiana del Chelsea Sam Kerr. Curiosamente, ninguna de ellas ha integrado el once ideal del año de la FIFA, que compusieron Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson, Estefanía Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea, Vivianne Miedema, Martha y Alex Morgan.

Por su parte, el expreparador del Barça femenino y actual seleccionador de Ucrania, el español Lluís Cortés, no pudo ver recompensado su buen año coronado con un triplete en el The Best a mejor entrenador del fútbol femenino, que fue para la inglesa Emma Hayes (Chelsea FC). La neerlandesa Sarina Wiegman (selección de los Países Bajos y selección de Inglaterra) fue la tercera finalista.

Además, la chilena Christiane Endler, ahora en el Olympique de Lyon y anteriormente en el Paris Saint-Germain, se adjudicó el The Best a mejor portera, una categoría a la que también estaban nominadas la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (FC Rosengard/Paris Saint-Germain). La canadiense Christine Sinclair ganó el premio especial como máxima goleadora.

Los galardones se conceden tras los votos emitidos por sendos jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.