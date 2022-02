Alexia Putellas: "El partido ante Inglaterra será muy cerrado y los detalles serán claves"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Alexia Putellas ha asegurado que Inglaterra, a la que se enfrentan este domingo en la Arnold Clark Cup, es "una de las mejores selecciones del mundo" y que esperan un partido "de alto nivel", "muy cerrado" y en el que "los detalles serán claves".

"Hemos mejorado, somos mejor equipo que en la SheBelieves. El partido que esperamos es de alto nivel, los detalles marcarán la diferencia. Seguramente será un partido muy igualado como contra Alemania, que salió el partido que teníamos pensado; el resultado quizás quedó corto, porque corres el riesgo de que en los últimos minutos ellas te empaten", señaló en rueda de prensa.

Así, la catalana considera que todos los encuentros del torneo suponen "un aprendizaje", igual que el de este domingo. "Será un partido muy cerrado. Estarán con su afición, como en la Eurocopa, y los detalles serán claves", advirtió. "Es una gran selección, de las mejores del mundo. Me encanta jugar contra rivales históricamente muy buenos, Inglaterra es uno de ellos. No hemos ganado siempre, pero he tenido buenas sensaciones y espero que en el partido de mañana se repita", añadió.

A pesar del empate ante las alemanas, considera que el duelo "fue un buen test". "Vamos a sacar conclusiones y aprendizaje seguro pase lo que pase. Lo importante es aprender, fijarnos en nosotras mismas y saber qué hicimos bien y qué hicimos mal, y así lo haremos en todos los partidos hasta la Eurocopa para llegar bien, con confianza y para sentirnos cómodas e ir a por todas", manifestó.

Por último, Putellas aseguró que el hecho de haber conquistado el Balón de Oro y el The Best no le influye ni le hace pensar en que el mundo del fútbol pueda percibirla de otra manera. "Nunca me he parado a pensar ni a analizar cómo me miran las jugadoras del mundo o los seleccionadores, simplemente estoy focalizada en hacer mi trabajo, en lo que creo que es el camino para conseguir muchas más victorias con el equipo y en seguir consiguiendo títulos grupales", finalizó.