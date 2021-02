Alonso: «Nuestro objetivo es luchar al menos por el ‘top 10′»

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha dicho que en su equipo deben «tener los pies en el suelo» sabiendo que «el rendimiento no será muy diferente al del año pasado», por lo que su primer objetivo general es «luchar al menos por el ‘top 10′», a la espera de que los test de pretemporada aclaren un poco más la situación de la parrilla.

«Todavía no he empezado a pensar en esto (la capacidad real de su coche), aún es demasiado pronto. Quizá después de los test de invierno podamos imaginar o soñar con la primera carrera y con dónde podemos estar, pero ahora mismo no tengo ninguna idea al respecto», explicó Alonso en declaraciones a la revista oficial de la Fórmula 1 que recoge Europa Press.

En este sentido, dijo que en su equipo deben ser «realistas y tener los pies en el suelo». «Sabemos que a pesar de que hay algunos cambios para este año no son radicales, así que el rendimiento no será muy diferente al del año pasado», valoró, consciente de que el gran cambio de normativa en la F1 no llegará hasta 2022.

Por ello, cree que la foto de la parrilla no variará mucho en el próximo Mundial. «Creo que Mercedes estará delante de todos, luego estará Red Bull y después habrá una pelea cerrada entre algunos equipos. Alpine estará dentro de ese grupo de equipos y será interesante ver quién se adapta mejor a la nueva normativa», indicó.

Esta incertidumbre provoca que, ahora mismo, el doble campeón mundial solo pueda esbozar el objetivo general de puntuar en cada carrera. «Creo que estará todo muy apretado, por lo que podríamos estar luchando por el sexto o séptimo lugar en la parrilla o podríamos estar en el puesto 15 con mucha facilidad. Nuestro objetivo es luchar por lo menos por el ‘top 10′», subrayó.