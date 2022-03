Ancelotti: "Es la magia de un estadio que tiene una historia fantástica"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "muy contento" tras conseguir el billete para cuartos de final de la Liga de Campeones y destacó la "magia de un estadio que tiene una historia fantástica" tras remontar al Paris Saint-Germain en el estadio Santiago Bernabéu (3-1).

"Es la magia de un estadio que tiene una historia fantástica de un club con una historia fantástica. Es una noche especial, espectacular, he jugado muchos partidos como entrenador en esta competición y no es fácil vivir una noche así. Ojalá que sea una noche inolvidable en el futuro. Eso querrá decir que lo hemos hecho bien en la Champions", indicó el italiano en rueda de prensa.

"Estamos todos muy felices, estamos ilusionados y no hay muchas palabras que decir en este momento. Prefiero no hablar pero creo que lo hemos hecho muy bien esta noche. Y esto es lo más importante para los madridistas", añadió Ancelotti.

Sobre el partido, el técnico blanco dijo que fueron por fases. "Hemos sufrido en la primera parte, pero luego en la segunda parte una buena presión de Karim nos dio el empate. Ha salido la magia de este estadio y esta afición. Nos ha dado energía y hemos matado al rival. En los últimos 30 minutos solo un equipo estaba en el campo", agregó.

Preguntado por los cambios, Ancelotti comentó que fueron "importantes" pero consideró que fue un cúmulo de varias circunstancias. "Ha sido importante porque ha sido un momento en el que hemos cambiado la dinámica del partido. La frescura de Camavinga y Rodrygo han cambiado el partido, pero no solo eso. No ha sido un cambio táctico, ha sido que teníamos más energía en el medio y ellos no tenían más", afirmó.

"¿Benzema y Modric? Cada día son mejores, el gusto de jugar para este equipo y este club es muy grande. Karim ha vuelto bien después de aquellas semanas tras su lesión y Luka sigue jugando siempre a tope. Lo hace muy bien sea donde sea. Está dando un rendimiento muy importante", comentó el de Reggiolo.

Por último, sobre las posibilidades del Real Madrid de ganar la 'Champions', prefirió ser cauto. "Lo dije al principio de la competición. Si estamos bien podemos competir contra cualquier equipo. En la ida parecía que no teníamos oportunidad de pasar porque jugamos muy mal pero hoy la cosa ha cambiado", sentenció.

"Hemos jugado mejor que ellos y hemos demostrado mucho carácter. Nos ha ayudado la suerte marcando el primero pero luego la hemos merecido", finalizó Ancelotti.