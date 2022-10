Ancelotti: «Estamos en un momento importante y queremos llegar bien al parón»

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que están «en un momento importante de la temporada» y que por eso es vital «llegar al parón» por el Mundial de Catar «en una buena condición», advirtiendo de la dificultad del partido de este domingo ante el Girona, donde no estará un Karim Benzema que «todavía no está al cien por cien».

«Hemos evaluado lo que ha pasado, hemos visto los errores, que no han sido de actitud, sino de posicionamiento a balón parado. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer en estos cuatro partidos antes del parón, es un momento importante de la temporada. Queremos llegar al parón en una buena condición», declaró en rueda de prensa.

Respecto a la derrota ante el Leipzig, el preparador blanco aseguró que el equipo aprendió «que siempre tiene que estar focalizado desde el principio». «Tienes que preparar el partido como si fuese el último de la temporada. A veces, cuando juegas cada tres días, puedes recuperarte físicamente, pero es difícil tener siempre una mentalidad alta», indicó.

Aun así, explicó que el equipo se encuentra «bien, motivado». «Después de la derrota contra el Leipzig, queremos hacer un buen partido y ganarlo», aseguró. «El equipo está concentrado. Hay un Mundial muy cerca, pero los jugadores no hablan de eso. Seremos el Madrid de siempre en estos cuatro partidos, que da la cara y nunca se rinde», continuó.

Sobre su rival de este domingo, señaló que «juega bien al fútbol, le gusta tener la pelota y tiene una buena organización defensiva». «Tenemos que defender bien, porque la pelota la mueven muy bien», advirtió.

Por otra parte, el técnico italiano afirmó que recuperan a Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos y Mariano para el encuentro ante los catalanes. «No voy a recuperar a Karim. Hemos tenido un pequeño problema con Rodrygo, ha tenido una mala noche; no ha entrenado hoy pero estará mañana», explicó.

«Se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo. Tras la exploración clínica, no tiene ningún tipo de problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador, que todavía no está al cien por cien», continuó sobre el delantero francés.

En otro orden de cosas, opinó que el uruguayo Fede Valverde es «uno de los mejores» centrocampistas del momento. «Es una sorpresa para todo el mundo ver un mediocentro completo», dijo, antes de hablar del francés Eduardo Camavinga. «Marca más la diferencia. Su calidad física es más efectiva en los partidos abiertos que cerrados. No es que juegue mejor cuando empiece el partidos. Cuando hay partidos más abiertos, su calidad física marca la diferencia», apuntó.

«No tiene la lectura que tiene Toni Kroos, pero eso son características individuales. No es titular porque hay mucha competencia, igual que no juegan siempre Modric o Tchouaméni. A su edad, jugadores con esta calidad no hay muchos», añadió.

Además, Ancelotti se mostró convencido de que el FC Barcelona sigue siendo un aspirante a conquistar LaLiga Santander a pesar de su eliminación de ‘Champions’. «No tengo idea de si le va a afectar, pero tengo claro que el Barcelona va a ser rival hasta el final para ganar LaLiga española. Hay momentos altos y bajos en la temporada, pero al final habrá lucha para ganar LaLiga», expresó.

Por último, descartó que vaya a haber incorporaciones en la próxima ventana de fichajes. «No estamos pensando en el mercado de invierno porque no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que acabará la temporada, no voy a cambiar», finalizó.