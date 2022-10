Ancelotti: «Jugamos muchos partidos en poco tiempo, rotar será importante»

Avanzó que Benzema será titular, y dijo que no llama a seleccionadores, sino que estos se interesan por el estado físico de los jugadores

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este sábado que «rotar será importante» en el tramo previo al Mundial, con «muchos partidos en poco tiempo», al mismo tiempo que anunció la titularidad de un Karim Benzema que «está bien» y rebatió al entrenador azulgrana, Xavi Hernández, y su petición a varios seleccionadores para ‘cuidar’ a sus futbolistas, asegurando que él no llama a los entrenadores internacionales.

«Es un momento importante de la temporada, jugamos muchos partidos en poco tiempo. Empieza una segunda parte muy importante, hay partidos de Liga y Champions, tenemos que pensar que rotar es importante, porque jugar cada tres días… Tenemos una plantilla fuerte, todos meterán su calidad y compromiso para hacerlo bien también ahora», señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante el Osasuna (21.00 horas).

Así, el italiano insistió en que «el reto» del equipo antes del parón por el Mundial es «hacerlo bien en todos los partidos», porque «el objetivo es ganar». «No puedo elegir muchas cosas», ironizó Ancelotti. «En este periodo se puede encarrilar la Liga, llegar a octavos de Champions… Sería importante. Veo al equipo bien, motivado, como siempre», analizó.

Al técnico madridista le preocupa también la condicion física con la que llegarán los futbolistas que jueguen el Mundial, que arranca el 20 de noviembre. «Estamos pensando cómo manejar la situación de los jugadores que vuelvan. Puede que hasta mitad de enero juguemos con los jugadores que tenemos aquí. También habrá jugadores que vayan y no jueguen. Les daremos diez días de vacaciones», explicó.

Ancelotti dejó claro que el Clásico del 16 de octubre en el Bernabéu «todavía está muy lejos» y que el partido ante Osasuna de este domingo «es lo más importante», para el cual se han «preparado bien». «No hay tiempo para pensar en un partido que llegará en quince días», insistió.

«YO NO VOY A LLAMAR A LOS SELECCIONADORES»

«Benzema está muy bien, va a empezar el partido mañana. Ha entrenado bien, su condición física es muy buena, ha recuperado y ha podido meter energía en las piernas, le veo muy bien», anunció sobre el francés, que volverá a jugar tras perderse los tres últimos partidos -Mallorca, Leipzig y Atlético- por lesión.

El italiano, que elogió la labor de Rodrygo Goes ante la ausencia del ‘9’ asegurando que estaría en su once tipo si la final de la Liga de Campeones se disputara mañana, defendió que el público disfrutará del Benzema «de siempre», un «jugador espectacular». «No ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado», bromeó el técnico que añadió que no ve «nada raro» en el francés, aunque admitió que «no haber hecho pretemporada completa le puede haber afectado».

Aunque sí podrá contar con Benzema, Ancelotti tendrá la baja de Luka Modric, lesionado con Croacia, aunque «no es una cosa muy seria» y empezará a entrenar con el grupo este lunes, por lo que llegará «muy justo» al duelo de Champions de este miércoles ante el Shakhtar. Una situación muy similar a la de Lucas Vázquez, que no entrenará con el equipo hasta la semana que viene.

«Hazard y Asensio están bien, los partidos con sus selecciones les han venido bien. Están listos para aportar, como todos», afirmó el entrenador sobre los dos extremos, hasta ahora con poco protagonismo en el club blanco. Al mismo tiempo que destacó que Fede Valverde «tiene muchas cosas de Steven Gerrard». «Es muy bueno para él que le comparen con un jugador que tuvo este éxito. Tiene todo para llegar a ese nivel y más», ensalzó al uruguayo.

Finalmente, Ancelotti aseguró que él no llama a los seleccionadores para que ‘cuiden’ a sus futbolistas, después de que Xavi Hernández sí lo hiciera con el técnico de Brasil, Tite. «Ellos me llaman para preguntarme por la condición de los jugadores. Solo les informo y nada más. Durante el periodo de selecciones no voy a llamar a los seleccionadores», aseveró.

Aunque sí dio la razón a Xavi en cuanto a la agrupación de los aprtidos internacional, para arreglar un calendario «comprimido». «Me parece bien, el tema más importante en el fútbol es el calendario. Las instituciones tienen que trabajar para arreglar esto, el problemas es que hay demasiados partidos», zanjó.