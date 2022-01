Ancelotti: «Lo del calendario es una locura que tienen que arreglar»

«Hazard está en la planificación de la próxima temporada»

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que «la estrategia» para afrontar el partido de LaLiga Santander ante el Elche en el Santiago Bernabéu es «la misma» que en Copa del Rey, y ha calificado de «sinsentido y locura» el calendario, que le impedirá contar con los internacionales brasileños y con Fede Valverde en el próximo compromiso copero.

«El calendario es un sinsentido, pero no es un problema solo del Real Madrid, hay otros equipos afectados. No vamos a meter presión a ningún equipo, jugamos lo que tenemos que jugar. Lo del calendario es una locura que tienen que arreglar lo antes posible. Es un problema no solo para el Real Madrid, sino para los jugadores y otros clubes», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que no someterán a «ningún tipo de presión» a Brasil, ya clasificada para el Mundial, para que libere a sus internacionales. «Los brasileños quieren jugar con la selección, van a ir y luego el seleccionador tomará sus decisiones para que jueguen o no. Y volverán», afirmó.

Sobre el duelo de este domingo ante los ilicitanos, el técnico italiano confesó que «la estrategia va a ser la misma» que en Copa, donde lograron remontar con uno menos tras la expulsión de Marcelo. «Nos costó mucho ganar, es un equipo con buena dinámica y organización. Hay que sufrir, estar motivados, porque son tres puntos importantes. El equipo está bastante bien, la recuperación ha salido bien», apuntó.

En otro orden de cosas, explicó que siempre «es un buen día» para que Eden Hazard pueda ser titular, y aseguró que cuenta con él para el futuro. «Hazard sí está en la planificación de la próxima temporada», dijo con rotundidad.

«Isco no ha tenido lesiones. Gareth -Bale- se ha quedado más tiempo fuera que Hazard, son temas distintos. Gareth está volviendo a tener una buena condición física», relató, antes de hablar del estado de Dani Ceballos. «Empieza a estar bien, a mejorar su condición física. Es un jugador que a nivel personal me gusta por la falta de miedo que tiene. Puede ser que tenga un papel más importante en la segunda parte», aventuró.

El preparador blanco también explicó que no aspira a encontrar un recambio perfecto para Casemiro. «Si vamos a buscar una copia de Casemiro nos equivocamos, no hay copia en el fútbol mundial. Es un jugador único. Como pivote, puede jugar otro jugador con características distintas; puede jugar Camavinga, que lo puede hacer muy bien», analizó.

Sobre los tres partidos de sanción a Marcelo tras su expulsión en Elche, Ancelotti aseguró que «son muchos». «No sé qué le ha dicho al colegiado, no quiero saberlo. Lo siento, vamos a perder una pieza importante para los tres partidos de Copa, pero está listo para LaLiga», manifestó.

Por último, se mostró convencido de que sus dos principales rivales saldrán de su difícil situación deportiva. «Cuando hablas de Atlético de Madrid y Barcelona hablas de grandes clubes, sorprende que estén teniendo más dificultades de lo normal. Siguen siendo grandes rivales y con calidad para salir de una situación complicada», concluyó.