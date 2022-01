Ancelotti: «Me preocuparía que los jugadores piensen que somos favoritos»

El técnico italiano no ha decidido todavía si Carvajal y Asensio serán titulares

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este martes que le «preocuparía» que su plantilla piense que son «favoritos» para vencer al FC Barcelona, aunque insistió en que «nadie» lo piensa, al mismo tiempo que reconoció que el Barça de Xavi Hernández es un equipo que le «gusta».

«Este partido no me crea más miedo, todos me crean miedo, también ante el Valencia estaba nervioso, es lo mismo. Me preocuparía el hecho de que los jugadores piensen que somos favoritos, pero nadie piensa que lo somos», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España ante el Barça.

El técnico afirmó que el equipo llega «bien», al partido, «con toda la ilusión y la buena actitud» que exige el torneo. «Todo puede pasar cuando juegas un partido. Tenemos que jugarlo de la mejor manera, es un rival fuerte, con más problemas que nosotros, pero es solo un partido en el que los dos tienen el mismo objetivo de llegar a la final», analizó.

El italiano pronosticó un partido «igualado». «No cuenta la clasificación de la liga, es una semifinal de la Supercopa. También fue igualado el partido en el Camp Nou», destacó sobre el encuentro de este miércoles.

«EL BARÇA DE XAVI ES UN EQUIPO QUE ME GUSTA»

Respecto al equipo titular, Ancelotti admitió que tiene «algunas dudas» en el lateral y el extremo derechos. «Tenemos que evaluarlo, también en la banda derecha… Hay jugadores frescos como Rodrygo, que puede entrar por Asensio, son las dudas que tengo. La previa del partido va a ser como siempre, con un poco de preocupación, pero muchas ganas e ilusión, será un partido entretenido. Nos gusta jugar este tipo de partidos», señaló con confianza.

Por otro lado, reveló su gusto por el Barcelona de Xavi. «Es un equipo que me gusta, tiene una idea clara del juego que quiere hacer, está siguiendo la línea de identidad del club. Ha tenido una buena racha desde que ha llegado Xavi, el equipo va a mejorar con sus ideas y actitud», indicó.

«Es un equipo que, además de los veteranos, destacan los jóvenes, que están empujando desde atrás, Gavi, Nico… Jugadores que pueden tener un gran futuro», apuntó sobre los puntos fuertes de los azulgranas.

Finalmente, puso en valor el importante papel de David Alaba en la defensa blanca. «No tenía dudas de que se adaptaría muy bien, sé que tipo de profesional es y la calidad que tiene. La pareja con Militao está saliendo muy bien», celebró.