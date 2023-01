Ancelotti: «Me sorprendió un poco el partido contra el Villarreal»

«La relación con Gattuso no siempre ha sido buena, hemos tenido problemas personales»

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que le «sorprendió» el resultado del partido ante el Villarreal, asegurando que el equipo puede «defender mejor» de cómo lo hizo en el Estadio de la Cerámica, y espera que puedan empezar a demostrarlo este miércoles en las semifinales de la Supercopa de España ante el Valencia, donde se reencontrará con un Gennaro Gattuso con el que ha tenido «problemas personales».

«Era previsible no estar a tope en este momento. Es verdad que las señales del entrenamiento eran buenas, me han sorprendido un poco el partido contra el Villarreal, las sensaciones eran mucho mejores. El partido ha mostrado otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien; el aspecto defensivo no ha sido bueno y tenemos que trabajar. Este equipo sabe defender muy bien, mejor de lo que lo ha hecho ante el Villarreal», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, cree que es posible que «algunos estén afectados por lo que pasó en el Mundial». «Estamos dolidos por el partido ante el Villarreal pero tenemos que mirar a los próximos partidos para ver cómo reacciona el equipo. La Supercopa es un examen muy importante; cuando era pequeño e iba a la escuela, tenía un secreto; mi abuela me decía ‘pon el libro debajo de la almohada’, lo ponía y me salía siempre bien», confesó.

«Lo que me preocupa no es una cosa nueva. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, es un clic mental. El aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio», advirtió el preparador italiano. «Si hablamos del aspecto físico, hace años que dejamos de hacer una programación larga. Este bajón no está programado por el parón del Mundial, ha llegado porque no hemos jugado bien», añadió.

En otro orden de cosas, el técnico madridista sorprendió al desvelar que no le une una buena relación con el actual entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, con el que coincidió en el AC Milan. «Hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos ‘Champions’, hemos pasado años que recordaré para siempre. Después, no siempre la relación ha sido buena; hemos tenido problemas personales y no quiero hablar de esto», explicó.

«De aquel equipo han salido muchos entrenadores: Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta… No sé si han aprendido de mí, pero cada uno pone en su equipo su experiencia y sus conocimientos. Son distintos unos de los otros. Los equipos de Gattuso juegan muy intenso y tienen una identidad muy clara en el campo», prosiguió.

Sobre el título en juego en Arabia Saudí, aseguró que «los títulos son siempre importantes». «El título del año pasado nos dio confianza para la temporada, y ojalá que sea lo mismo esta Supercopa. Estamos muy cerca, porque son solo dos partidos, y hay que prepararlo muy bien para poder llevárnosla a casa», indicó.

También señaló que no les preocupa excesivamente preparar las tandas de penalti. «Los penaltis no los entrenamos mucho, los jugadores tiran penaltis al final. Elijo los cinco que tiran teniendo en cuenta los que quieren tirar y los que no; a veces es difícil encontrar cinco. En el aspecto mental es difícil entrar, porque es imposible reproducir en un entrenamiento el ambiente de una tanda de penaltis», expuso.

Por otra parte, restó importancia al hecho de que no hubiese ningún español en la alineación titular del duelo ante el Villarreal. «Ha sido casual. La matriz de este club es española, pero el Real Madrid es un club universal, querido en todo el mundo. El Real Madrid es el club que más jugadores ha producido en su cantera», subrayó.

Por último, Ancelotti tuvo un recuerdo para dos exmadridistas como Cristiano Ronaldo, ahora en el Al-Nassr saudí, y Gareth Bale, que el lunes anunció su retirada. «El de Cristiano ha sido un fichaje fantástico para este club, le deseamos todo lo mejor porque es una leyenda de nuestro club, como lo ha sido Gareth Bale. Se retiró ayer y le deseamos lo mejor para su futuro, sigue estando en el corazón de todos los madridistas», concluyó.