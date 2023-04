Ancelotti: «No hay 11 puntos de diferencia con el Barça en cuanto a calidad»

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que, en cuanto a «calidad», no hay 11 puntos de diferencia con el FC Barcelona en LaLiga Santander, afirmando que han sido los «pequeños detalles» los que han ampliado esta brecha, y ha manifestado su deseo de mantener la «buena dinámica», empezando por el partido de este martes ante el Girona en Montilivi.

«En cuanto a calidad de los dos equipos, no hay 11 puntos de diferencia, lo han demostrado los partidos que hemos jugado. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos, los dos equipos estamos igualados y los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos», declaró en rueda de prensa.

Además, negó que se hayan dejado ir en la competición doméstica pensando en la ‘Champions’, donde ninguno de los semifinalistas es líder de su liga. «Ganar el doblete no es tan sencillo. Hay equipos, y no es nuestro caso, que en la liga tienen una situación más complicada y ponen toda la mente y la cabeza en la competición europea. Ganar Liga y ‘Champions’ es bastante complicado», reiteró.

En este sentido, el técnico italiano insistió en centrar toda la atención en el partido de este martes en Montilivi. «El Girona juega un fútbol muy bonito, es un equipo muy bien organizado, sobre todo con balón. En casa lo ha hecho muy bien. Nosotros tenemos una buena dinámica», apuntó.

Allí no estarán los franceses Karim Benzema y Eduardo Camavinga, ambos «con un golpe»; Dani Ceballos, que deberá cumplir ciclo de amarillas; ni los lesionados David Alaba y Ferland Mendy. «Son pequeñas cosas. Camavinga aguantó el partido, pero después del partido le molestó el golpe. Creo que todos estarán disponibles para el próximo partido ante el Almería, salvo Alaba; está muy bien, está recuperándose y no creo que tenga problemas para recuperarse para la final de la Copa del Rey», expresó.

«Benzema se recuperará del golpe y jugará contra el Almería y la Real Sociedad. Ojalá pueda estar bien. Karim Benzema es demasiado importante para nosotros. Se puede manejar la situación solo si él está al 100%. En los últimos partidos ha demostrado estar a un nivel muy bueno y tenemos que mantener este nivel jugando, y no preservarlo. Cuando esté cansado, no jugará, pero cuando esté bien, él quiere jugar, y nosotros también», prosiguió.

También informó de que el brasileño Rodrygo no entrenó este lunes por problemas estomacales pero que estará disponible el martes. «Tuvo un problema en la rodilla en los últimos tiempos que está manejando bien. Hoy ha sido distinto, ha tenido un problema intestinal, pero mañana estará bien y jugará. Está progresando, y a nivel físico es un jugador muy fresco en el campo, muy rápido, muy continuo en el juego. No es un delantero típico, porque no necesita muchas pausas en los partidos. Lo está haciendo muy bien y ojalá pueda progresar, porque todavía veo que tiene margen de progresión», manifestó.

Por otra parte, Ancelotti analizó el estado de sus futbolistas, empezando por Éder Militao. «Estoy de acuerdo en decir que Militao ha mejorado su concentración. La calidad aérea que tiene es individual, si tú pones un buen centro él puede rematar mejor, pero tiene una calidad espectacular en el cabeceo», valoró.

«Camavinga, como todos los jóvenes, está progresando, está aprovechando el tiempo que juega como lateral para mejorar sus límites. Es muy joven, tiene que madurar y ganar experiencia y conocimiento, sobre todo en el aspecto táctico. Técnicamente no tiene nada que aprender, tiene un motor de Ferrari, no de un ‘Cinquecento'», bromeó.

Sobre el belga Eden Hazard, insistió en que su puerta está abierta. «Con Hazard no hemos hablado mucho. Yo no pido a los jugadores que hablen, si necesitan hablar conmigo yo siempre estoy dispuesto», dijo. «Asensio me gusta mucho como jugador, por las características que tiene gusta a muchos entrenadores y a muchos clubes. Ojalá se pueda quedar aquí», añadió sobre el balear.

Tampoco eludió hablar sobre la posibilidad de sentar al belga Thibaut Courtois para dar oportunidades a Andriy Lunin en los últimos encuentros. «En estos partidos lo estamos pensando, puede ser. Pero si Courtois no tiene problemas o molestias, puede seguir. Lunin ha jugado bien los partidos en los que ha estado y no descarto que pueda jugar otros partidos. Creo que va a jugar algún partido», expuso.

También reconoció que «no» ha sido «difícil para nada» sentar a algunos veteranos para dar oportunidades a los más jóvenes. «Ellos lo entienden muy bien. Para todos, lo primero es la ilusión de estar en el Real Madrid, tanto para los veteranos como para los jóvenes. Esto te permite manejar mejor la plantilla y tomar las decisiones, que son siempre difíciles. El otro día, dejar fuera a Lucas Vázquez para mí no fue fácil, y tampoco para él. El hecho de que estén tan ilusionados de jugar para este club me permite manejar mejor este tipo de situaciones», afirmó.

En otro orden de cosas, el preparador madridista habló de la polémica sobre el estado de algunos céspedes de LaLiga, incluido el del Santiago Bernabéu. «Todos los equipos quieren jugar en un césped bonito. Nosotros sabemos muy bien los problemas que tenemos en el Bernabéu. No nos quejamos, es una evidencia: nuestro césped está sufriendo por las obras. Lo arreglarán cuanto antes», señaló.

Sin embargo, no quiso entrar a valorar un posible regreso del argentino Leo Messi al FC Barcelona. «Messi puede hacer lo que quiera, el Barcelona también. No es un tema para mí. A mí me gusta como jugador, tenerlo en LaLiga española podría ser bonito. Es un tema de Messi y del Barcelona», subrayó.

Por último, explicó que la cantera blanca está «trabajando muy bien porque Arbeloa y Raúl lo están haciendo muy bien». «Los jóvenes progresan muy rápido; tenemos una generación de jugadores, sobre todo la de 2003-04, que es muy buena, y pronto estará en el primer equipo», aventuró.