Ancelotti: «No veo racismo en España»

«No doy consejos a Vinícius porque no soy su padre»

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que «no» ve racismo en España a pesar de los expresiones racistas dirigidas hacia el brasileño Vinícius en los últimos días, y ha afirmado que en el vestuario solo se habla «de fútbol» y se piensa en el derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid, al que llegan «con una buena dinámica y motivados».

«En España no veo esta forma de racismo. Me quedo con el comunicado del club y el de Vinícius. A partir de ahí, hablamos de fútbol. El jugador está bien y con ganas de intentar ayudar al equipo», declaró en rueda de prensa. «Puedo asegurar que no afecta al vestuario ni a Vinícius. Estamos enfocados en el partido, no hablamos de estos temas en el vestuario, se habla de fútbol», continuó.

Además, el técnico italiano insistió en que «una cosa es el racismo y otra lo que pasa en el fútbol». «Se habla de provocación, el racismo es mucho más importante. Él ha contestado muy bien en su comunicado», dijo, aunque reconoció que no le ha dado ningún consejo. «No soy su padre y no soy su hermano, soy solo su entrenador», afirmó. «Para mí, no le está pasando nada. Está jugando al fútbol con la calidad que tiene y la felicidad que tiene», prosiguió.

Sobre el derbi, el preparador blanco aseguró que llegan «bien, con una buena dinámica y motivados». «Jugamos contra un rival fuerte, es un partido especial porque es un derbi. Lo preparamos para intentar hacer lo máximo», dijo. «Espero un partido competido donde no nos esperamos nada nuevo, ellos tampoco. Creo que será un buen partido de fútbol, porque las individualidades son muy altas. No es un partido definitivo, es un partido importante por la rivalidad», añadió.

Además, bromeó sobre el hecho de que su equipo no haya encajado ningún gol en las segundas partes de esta temporada, en las que además ha conseguido gran parte de sus goles. «Tenemos la estrategia del cansancio, dejamos creer que estamos cansados y en la segunda parte lo aprovechamos», señaló entre risas. «Vamos a jugar un partido de fútbol en campo rival, es bastante normal que la afición del Atlético de Madrid apoye a su equipo», afirmó sobre el posible recibimiento de los seguidores colchoneros.

Sin embargo, no quiso entrar en la polémica sobre los pocos minutos de los que dispone Antoine Griezmann por la cláusula de cesión con el FC Barcelona. «Entrar en el tema Griezmann es un poco extraño. Cada entrenador tiene que tomar decisiones a veces, tiene responsabilidad. Simeone siempre lo hizo bien, el Atlético lucha en España y en Europa gracias a un entrenador como Simeone», apuntó.

Sí valoró la larga estancia de Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco. «Me parece que la conexión entre Simeone y los jugados es muy estrecha y eso es gran parte del éxito. Simeone es capaz de construir una relación muy fuerte con los jugadores», analizó.

Respecto a sus futbolistas, confirmó que Karim Benzema «no está para el partido» pero «estará listo para el próximo», mientras que Eder Militao sí «está listo para jugar». «Puede ser que juegue desde el principio o no», añadió, antes de hablar de Rodrygo. «Está ganando confianza, está aprovechando los minutos. Con los jóvenes tenemos que ser pacientes, y hay un momento que crecen y que aprenden de los jugadores con más experiencia. El hecho de tener más protagonismo le ayuda a tener más confianza», indicó.

Por último, se alegró de la llamada de ‘la Roja’ a Marco Asensio. «Esto es el fútbol. Estamos contentos de que haya sido convocado por la selección española. Tiene la calidad para ser convocado y Luis Enrique lo ha entendido», finalizó.