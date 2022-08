Ancelotti: «Si Asensio sale, no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos»

Ancelotti: «Si Asensio sale, no vamos a fichar a nadie porque no...

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este sábado que el club blanco no fichará «a nadie» porque no lo necesitan, si finalmente Marco Asensio sale de la entidad, al mismo tiempo que confirmó que Dani Ceballos seguirá vistiendo la camiseta del conjunto madridista esta temporada, en la que Rodrygo Goes tendrá «un papel muy importante».

«Tenemos una plantilla con muchos recursos, si sale Marco no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos», sostuvo tajante el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo (22.00 horas) ante el Espanyol.

Como ya hiciera tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions, el italiano insistió en que el extremo balear está «evaluando» su situación. «El 2 de septiembre todo se aclarará, si se queda va a ser un jugador importante, si se va tenemos que escucharlo y si hay buenas opciones para él y el club se puede evaluar. Si se queda, encantado, el año pasado aportó mucho y puede aportar mucho este año», expresó sobre Asensio.

«Estamos listos para todas las opciones, si quiere salir tenemos que respetar su decisión», añadió sobre el futuro del futbolista, que el año pasado disputó 42 partidos y marcó 12 goles, y este curso solo suma 7 minutos sobre el césped.

La posible salida de Asensio supondría dejar a la plantilla con cuatro futbolistas de ataque, uno de ellos Mariano Díaz, con el que Ancelotti cuenta. «Cuento con Mariano, pero enfrente está el mejor delantero del mundo, para él es más complicado jugar que para otros», analizó la situación del delantero.

«RODRYGO VA A TENER UN PAPEL MÁS IMPORTANTE»

El técnico sí pudo confirmar que Ceballos seguirá en el Real Madrid y no buscará una alternativa en este mercado veraniego. «Se va a quedar, no tiene dudas y nosotros encantados. No he rotado demasiado por tener un partido a la semana, a partir del Betis tendrá más minutos porque lo merece», afirmó.

Para el encuentro de este domingo en el RCDE Stadium, Ancelotti podrá contar de nuevo con Toni Kroos y Rodrygo Goes, que han «recuperado bien», aunque tendrá las bajas de Nacho, Vallejo y Odriozola. «La dinámica es buena, estamos preparados. El año pasado perdimos este partido, el Espanyol es un equipo que lucha y necesitamos sacar lo mejor para ganarlo», manifestó sobre el duelo.

«Rodrygo va a tener un papel más importante, el año pasado marcó la diferencia en muchos partidos. Este año será titular en más partidos, también puede jugar donde Vinicius, con Benzema como delantero. Es un delantero completo y puede ser un año importante para él», valoró el papel del brasileño.

Otro nombre propio de la comparecencia fue Fede Valverde, «un futbolista completo» que aporta «una interpretación de la posición de banda muy buena», desde que juega escorado a la derecha. «Da al equipo mucha energía y nos permite ser más intensos», puntualizó.

Finalmente, Ancelotti elogió la trayectoria del croata Luka Modric en el Real Madrid, «el mejor sitio para mostrar su calidad», en el día en el que se cumplen diez años de su fichaje. «Ha sido un buen fichaje para el Real Madrid y para él. Ha sido una carrera con mucha continuidad y siempre con un nivel muy alto. Yo creo que puede seguir, le veo fresco, muy motivado, va a seguir», concluyó, antes de desear «lo mejor» a Casemiro en su nueva etapa en el United. «Cuando uno se despide te da pena, estás triste», confesó.