Ancelotti: «Si Benzema juega el martes es porque no hay riesgo»

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el delantero francés Karim Benzema todavía no estará disponible para el partido de este sábado ante el Villarreal y que deberán esperar para saber si llegará a tiempo para el del martes ante el Paris Saint-Germain, y ha reconocido que ha dado «descanso» al brasileño Vinícius y confía en que «puede volver a ser el Vinícius» que se ha visto hasta hace poco.

«Tenemos buenas sensaciones, sigue trabajando individualmente. Tenemos que esperar a que empiece a entrenar con el equipo el domingo y tomaremos una decisión. Las sensaciones, las suyas, las mías y las de los doctores, son positivas», declaró en rueda de prensa sobre el galo. «Antes de todo está la salud del jugador; si hay un mínimo riesgo, no lo vamos a tomar. Tenemos que evaluarlo bien. Si Karim está en el partido del martes es porque no hay riesgo», prosiguió.

Sobre su rival de este sábado, el técnico italiano aseguró que el conjunto de Unai Emery «lo está haciendo muy bien». «Viene con una buena dinámica, tiene calidad, organización… Va a ser un partido complicado, pero tenemos la confianza de poder sacar un buen partido», dijo, reconociendo que les «costó mucho» sacar adelante el partido de la primera vuelta ante los castellonenses.

También fue muy tajante al negar que hayan hablado ya del duelo de ‘Champions’ del martes. «Absolutamente no. No hemos hablado todavía del partido del martes», apuntó. «Tenemos una buena posición en LaLiga y tenemos que seguir sumando puntos, porque está muy competida. Voy a poner al mejor equipo posible para ganar», señaló sobre la posibilidad de reservar jugadores.

En cambio, el de Reggiolo sí que quiso recalcar que ha apostado por las rotaciones este año, aunque algunas hayan sido forzosas. «Creo que es más una manera de hablar que la verdad», indicó. «He hecho rotaciones, a veces forzadas, y la mayoría de los jugadores han jugado. Me hayan gustado o no, las hemos hecho; hemos tenido lesiones y tienes que cambiar jugadores. Por cansancio no he rotado, porque no he visto al equipo cansado», expuso.

Sobre el hecho de que el PSG goce de un día más de descanso antes del encuentro de octavos, Ancelotti le restó importancia. «No creo mucho en que el día más de descanso dé más ventaja. Tenemos tres días para recuperarnos, tiempo necesario», manifestó, y valoró el hecho de haber tenido una semana de descanso tras estar jugando cada tres días.

«Si un equipo está en una buena racha, jugar cada tres días le puede venir bien; si está un poco cansado, una semana puede ayudar. Cuando un entrenador tiene una semana, tiene más riesgo de fallar. A veces, demasiada agua mata la planta», confesó.

«VINÍCIUS ESTÁ MOTIVADO Y PUEDE VOLVER A SER EL QUE HEMOS VISTO»

En otro orden de cosas, el preparador madridista cree que haber ofrecido descanso al brasileño Vinícius le vendrá bien. «Le ha venido muy bien. Le he dado un día más de descanso, porque el mes de enero fue muy intenso para él. Lo veo bien, motivado, puede volver a ser el Vinícius que hemos visto hace poco», subrayó.

También aseguró que «no» ve «algo distinto» en Isco, que ha ganado protagonismo en el equipo. «Ha pasado momentos con menos motivación esta temporada porque no ha tenido minutos. En el final de temporada, todos están más motivados. Se está entrenando bien y es un jugador importante para nosotros», dijo, antes de hablar de Ferland Mendy y Fede Valverde. «Mendy está bastante bien, no estará para el partido de mañana, pero sí para el del martes. ¿Si quiero dar más minutos a Valverde? Sí», confirmó.

Ancelotti descartó además cualquier problema con el galés Gareth Bale. «Mi relación personal con él es muy buena. Está entrenando muy bien, tiene compromiso. Lo puedo evaluar solo por lo que estoy viendo en los entrenamientos y me parece que está listo para jugar. Creo que cuando lo ponga, va a cumplir. Es verdad que alguien se puede preguntar por qué no lo he puesto; en los últimos tiempos le ha costado llegar a una buena condición física, pero en los últimos 15 días he visto un jugador que se ha entrado con intensidad. Yo creo que está listo para jugar», expuso.

«Jovic está mucho mejor, se está recuperando de la baja del COVID, cumplió en el partido contra el Granada. Tiene probabilidad de jugar mañana. Si creemos que necesitamos un delantero diferente, entrará él, y si pensamos que necesitamos un fútbol más de posesión, entrará otro», añadió sobre el delantero serbio, y afirmó que todos sus jugadores siguen teniendo «una motivación muy grande y muy fuerte».

Por último, volvió valorar su estilo de juego. «Mi estilo no lo sé, intento adaptarlo a los jugadores que tengo. En el fútbol hay dos cosas: estética y práctica; la práctica es un compromiso colectivo, y la estética es para los jugadores. Los jugadores de calidad tiene que mostrar la estética. Si eres capaz de combinar las dos cosas, la estética y la práctica, tienes más posibilidad de tener éxito», finalizó.