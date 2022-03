Ancelotti: "Todo el madridismo cree más después de este partido"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que "todo el madridismo cree más" en su equipo después de golear a la Real Sociedad (4-1) en relación al cruce de octavos de final de la 'Champions' frente al Paris Saint-Germain, que se resolverá en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles.

"Creo que hemos jugado muy bien desde el principio, el plan era éste, presionar arriba y evitar la salida desde atrás de la Real Sociedad y ha salido bien. Además, el desgaste físico fue muy grande, lo hemos hecho muy bien y jugando así tenemos más probabilidad de hacerlo bien el miércoles", analizó el italiano en rueda de prensa.

"Todo el madridismo cree más después de este partido de lo que podemos hacer más (ante el PSG). El agradecimiento de la afición por parte de los jugadores sale de ellos y ha sido bonito. Va a ser indispensable la ayuda de la afición este miércoles", añadió tras la despedida de los jugadores, que volvieron al césped para saludar a los seguidores.

"Era un partido importante porque teníamos la oportunidad de adelantarnos en puntos y lo hemos disfrutado. El equipo ha entendido muy bien la importancia de este partido y creo que nos va a dar mucha ilusión para el miércoles. Esta es la intensidad que tenemos que tener y que le gusta a la afición. Este es el tipo de partidos donde la afición te ayuda a sacar lo mejor. Se puede repetir", comentó.

Preguntado por Camavinga como sustituto de Casemiro, que no podrá jugar ante los franceses por sanción, el técnico blanco admitió que es "una opción". "Ahora tenemos que ver los próximos días la condición de Kroos y de Valverde y después tomaremos la decisión de cuáles son los elegidos, pero el plan no va cambiar a pesar de los jugadores que jueguen", incidió.

"Camavinga es un jugador que tiene calidad, no importa si lo quito porque él sabe perfectamente la importancia que tiene en la plantilla. La juventud, entusiasmo y calidad que tiene. Al lado de Casemiro se encuentra mejor que en su lugar, pero creo que puede hacer las dos cosas sin problemas porque su fútbol es de calidad y de energía. Tiene mucha energía y calidad en el tiro, ha marcado un gran gol", añadió.

En este sentido, Ancelotti recordó que "no hay un jugador que pueda sustituir a Casemiro porque su calidad" no existe en esta plantilla. "No hay otro jugador como él. Se puede meter otro con características distintas. Si pongo ahí a Kroos la salida será muy buena pero el aspecto defensivo debemos arreglarlo con los otros dos jugadores. Es una combinación de cosas. A pesar de esto vamos a competir sean quienes sean los tres centrocampistas", finalizó.