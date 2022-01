Ander Mirambell estará en Pekín 2022

El de Barcelona estará en su cuarta cita olímpica tras lograr el pase en Saint Moritz

«Es histórico ir a unos cuartos Juegos Olímpicos en un deporte que no existía en nuestro país»

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El piloto español de skeleton Ander Mirambell estará en la cita olímpica de Pekín 2022, sus cuartos Juegos Olímpicos de invierno, tras lograr el billete en la Copa del Mundo disputada este viernes en Saint Moritz (Suiza).

Ander Mirambell necesitaba confirmar su billete olímpico en la pista suiza, en una igualada cita de la Copa del Mundo, y lo logró con una actuación digna de poder ser abanderado en Pekín 2022.

El de Barcelona terminó la primera bajada en 24ª posición, fruto de un error en la curva 1-2 que le privó de meterse más arriba y en la segunda manga. Aún así, un resultado que le da la clasificación olímpica.

Además, pese a ese error, llegó a los 139,9 kilómetros por hora para registrar la velocidad punta más alta en la historia del trazado suizo de Saint Moritz, entrando así aún más en la historia del skeleton.

«La curva 1-2 me ha dejado sin el ‘Top 20’, si no el ‘Top 15’. Pero lo bonito es que vamos a estar en los Juegos Olímpicos, van a ser los cuartos, tras 179 carreras internacionales y la carrera 92 en Copa del Mundo», reconoció Mirambell tras su actuación.

«A pesar del error, y de tener 2 kilos menos por la mierda esta de la COVID-19, he marcado la velocidad punta más alta de todos los participantes. Me acaban de informar que la velocidad punta que he marcado hoy es la más alta de la historia del circuito, esto es brutal», celebró.

Para el piloto catalán, de 38 años y en la disciplina desde 2005, serán sus cuartos Juegos Olímpicos tras los de Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018. «Aún es más histórico ir a cuatro Juegos Olímpicos en un deporte que no existía en nuestro país cuando empecé», valoró.