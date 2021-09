Arrese: «Alcaraz está mentalmente preparado para la presión, pero no hay que compararle con nadie»

Arrese: «Alcaraz está mentalmente preparado para la presión, pero no hay que...

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) –

El extenista español Jordi Arrese cree que Carlos Alcaraz es un «pedazo de jugador» y que «está mentalmente preparado» para gestionar todas las expectativas que hay depositadas sobre él, pero que «no hay que compararle con nadie», y menos con un Rafa Nadal al que todavía ve «con dos o tres años muy buenos».

El catalán atendió a Europa Press tras la finalización del US Open, cuarto ‘Grand Slam’ de la temporada, en el que ha participado como uno de los miembros del equipo de expertos de Eurosport, y donde cree que el murciano, que llegó hasta los cuartos de final, hizo «un torneo espectacular».

«Llevo desde los 11 años siguiéndole y me encanta, es un pedazo de jugador y no tengo ninguna duda de que va a ser muy bueno, pero debe adaptarse a jugar a cinco sets. Tuvo el partido de Tsitsipas, que fue una animalada a nivel físico, mental y técnico y se quedó ‘tocado'», afirmó Arrese.

El exjugador considera que el pupilo de Juan Carlos Ferrero debe ir cogiendo «esa experiencia» de partidos largos en los ‘Grand Slam’ y de ir sabiendo «apretar y aflojar». «Tiene muchísima intensidad, prácticamente juega todos los puntos a mucha intensidad y eso se paga», advirtió.

«Pero con un par de años, tendrá experiencia sobrada y la mentalidad para ser un grandísimo jugador y hacer grandes cosas. No hay que meterle prisa, mentalmente está preparado y no tendrá ningún problema aunque le metan presión, pero el es Carlos Alcaraz y no hay que compararle con nadie», añadió Arrese.

Y esa comparación, sobre todo a nivel mediático, es con Rafa Nadal. «Conseguir lo que ha conseguido Rafa es prácticamente imposible, ya veremos si alguien lo supera. Djokovic es el único al que veo preparado y que es probable que lo haga, pero cada vez que los jóvenes vayan subiendo un escalón será más difícil ganarles y si se lo empiezan a creer será complicado para los otros por la edad», opinó.

En este sentido, piensa que Alcaraz está viviendo «sus primeros meses» jugando con los ‘top’ de este deporte y que «sólo necesitaba adaptarse a la intensidad que se mantiene en el circuito y a hacer muchas más cosas». «En los primeros meses jugó con mucha intensidad, pero es capaz de hacer muchas cosas y ante Tsitsipas en Nueva York ofreció variedad técnica y táctica. Si te adaptas a una velocidad más, todo te viene muy rápido y a lo mejor te dedicas solo a pegarle durísimo a la bola, que él le pega durísimo», aseguró.

El excapitán español de la Copa Davis también es optimista en cuanto a Rafa Nadal, pese a la edad y a las lesiones. «Si Rafa se recupera, todavía le quedan dos o tres años muy buenos porque tiene demasiado buen nivel y es un depredador a nivel mental», recalcó del balear, que ya no jugará más esta campaña por una lesión en el pie.

Sobre la derrota de Novak Djokovic en la final del US Open ante Daniil Medvedev que le impidió conquistar su ‘grande’ número 21 y ganar los cuatro en una misma temporada, le dio mérito al ruso porque hizo «un torneo memorable», aunque tiene claro que el serbio «notó la presión».

«Está claro que ser el mejor de la historia y ganar los cuatro en un año le iba a dar una presión añadida, pero Medvedev sacó y jugó increíble. Es normalísimo que tuviera mucha presión, lo que podía conseguir era algo increíble, pero se cruzó con un rival pletórico», comentó.

Para el extenista catalán, el número uno del mundo «remó todo el rato a la contra» y eso le hizo estar «cada vez más nervioso», sobre todo porque sacó «fatal». «Cuando Djokovic saca bien no tiene rival porque gana fácil sus saques y es el que mejor resta de todos. Los 21 Grand Slam y los cuatro en una misma temporada le pesaron», analizó.

Además, tiene claro que Medvedev «es de los jóvenes el que mejor cabeza tiene», y una muestra fue como gestionó los momentos en los que Djokovic podía «dar la vuelta» a la final o el comportamiento del público, que para el barcelonés «rayó de largo la mala educación».

«Lo de que los jóvenes se tienen que empezar a creer ya que pueden destronar al ‘Big 3’ ya debería haber sido así hace años. No es normal que no lo hicieran antes por el nivel de juego que tienen Medvedev, Zverev, Tsitsipas o el mismo Thiem, pero es que Rafa, Novak y Roger (Federer) son mentalmente mucho más potentes», prosiguió.

De todos modos, apunta al ruso como «el más fuerte de todos con diferencia a nivel mental» de este grupo de aspirantes y «es un animal mentalmente». «Y puede mejorar las cosas, con ese saque, que son dos metros de jugador. Creo que va a seguir mejorando porque es un jugador excelente y va mejorando cosas», indicó.

Y sobre el debate sobre quien es el mejor de la historia entre Nadal Djokovic y Federer, Jordi Arrese reconoce que «a cada uno le podrá gustar más o menos uno, pero el que más ‘Grand Slams’ se lleva es el que dirán que es el mejor». «Esa lucha está entre ellos tres y aunque parezca que ganar otro ‘Grand Slam’ está cerca, no es tan fácil», avisó.

El catalán también se refirió a la victoria en el cuadro femenino de la británica Emma Raducanu, que ratificó la actual «locura» que es el tenis en el circuito WTA. «Es increíble que ganase alguien que venía de la previa y que en la final hubiese dos tenistas de 18 y 19 años (Leylah Fernandez), pero también es cierto que en el tenis femenino vamos viendo diferentes campeonas durante los últimos años y, a veces, algunas de ellas desaparecen u otras que están ahí tampoco se mantienen», puntualizó.

Finalmente, Jordi Arrese, plata en los Juegos de Barcelona de 1992, valoró la medalla de bronce olímpica de Pablo Carreño. «Fue algo enorme y encima ante Djokovic, tiene un valor increíble. La recompensa la ves después cuando te llega todo el reconocimiento de tanta gente que no veía tenis y ahora te valora y te ha seguido», admitió.

«Este es un reconocimiento que es difícil que lo dé el tenis y que, en cambio, en los Juegos Olímpicos se multiplica. Es muy bonito y en mi caso no lo habría cambiado por nada, encima yo lo hice en casa que para cualquiera tiene mucho más valor a nivel sentimental», sentenció el barcelonés.