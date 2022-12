Beatriz Álvarez: «Estamos convirtiendo una liga profesional en algo insostenible»

«Si apuestas por el proyecto tienes que cuidarlo y debes implicarte, tomar decisiones», afirma sobre el papel del CSD

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) –

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez Mesa, solicitó este jueves formar «un engranaje perfecto» que ayude a crecer al fútbol femenino y advirtió que, con algunas de las demandas que se piden, se está «convirtiendo una liga profesional en algo insostenible», mientras que también pidió al Consejo Superior de Deportes (CSD) más implicación a la hora de resolver los conflictos.

«La Liga F merece ser profesional y también independiente o al menos que nos dejen intentarlo. Nos hemos encontrado con trabas y con la RFEF no ha sido un camino fácil ni hay una relación fluida, quizá por muchos vicios del fútbol masculino que se reproducen. Las dos partes tenemos que entender que hay que ser un engranaje perfecto y que juntos debemos evolucionar. Si lo hubiese, el producto habría crecido mucho más de forma exponencial», advirtió Álvarez Mesa en los ‘Desayunos Deportivos» de Europa Press patrocinados por Repsol, DAZN, Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado.

Álvarez Mesa recalcó que «el camino no ha sido fácil». «La gente cree que la profesionalización es el final y es el inicio. Todo el mundo tenía mucha impaciencia y ver cuándo llegaba el dinero. Todo el mundo quiere crecer, pero nacemos sin estructura, aunque con el apoyo importantísimo del CSD», comentó.

Sin embargo, tras calificarse como una persona «dialogante» y pese a tener «mucho espíritu para intentar conciliar», recordó que «para llegar a acuerdos tiene que haber voluntad por todas las partes» y que «si no están claras las competencias, es imposible alcanzarlos».

Por ello, la dirigente fue clara sobre la postura que en su opinión debe tener el CSD. «Dije que esto había pasado de ser una apuesta de país a una vergüenza del país por no querer marcar o arbitrar directamente, porque si apuestas por el proyecto tienes que cuidarlo y decir cómo debe crecer. Debes implicarte y para ello debes tomar decisiones, que no es fácil y tiene consecuencias. Ese fue el mensaje reivindicativo que tuve, que la RFEF nos permita independencia y que el CSD nos apoye», aseveró la asturiana.

Preguntada por el conflicto con las árbitras, Álvarez Mesa reiteró que lo sintió como un boicot y que «fue un momento emocionalmente duro». «Estábamos tratando de hacer crecer el producto en poco tiempo y no se nos había trasladado esa necesidad imperiosa de mejorar sus condiciones», relató.

«Todavía había incertidumbre y, sinceramente, creo que fue una precipitación el parar la jornada porque cuando llegas a eso debe ser por un cansancio y tras haber intentado negociar. Las árbitras nunca habían manifestado esa incomodidad y quizás les faltó un ‘feedback’ directo con nosotros porque no les llegaba el mensaje de que pretendíamos mejorar las condiciones», añadió la presidenta de la Liga F.

La exjugadora remarcó que el CSD no actuó porque entendió que no era «competente». «Pero yo me habría partido los cuernos porque siguiera la jornada y no fue hasta la semana siguiente, tras el daño emocional, cuando el CSD coge ‘el toro por los cuernos'», indicó.

En aquel acuerdo «queda clara» la voluntad de la Liga F por cuadruplicar los honorarios y renegociar con la RFEF toda la parte logística a través de la patronal y no de los clubes. «Me encantaría decir que está solucionado, pero estoy un poco asustada o confusa con esta situación porque el acuerdo fue verbal porque había que arrancar la jornada, pero han pasado tres meses y no hay un convenio firmado donde se plasmen por escrito estos acuerdos», subrayó.

En este sentido, se refirió a los «malentendidos» con las facturas porque la RFEF «entiende que el acuerdo es otro» e insistió en el papel del CSD, organismo al que agradecen «el apoyo y las subvenciones», pero con el que mantienen una relación de «mucha contradicción».

«Apostar económicamente requiere voluntad política e implicarte. Hemos ido a ver a José Manuel Franco y ha asumido resolver este conflicto de competencias y mandar un convenio con los términos aceptados, que me ha dicho que son los que estamos trasladando, que es un mensaje tranquilizador para los clubes. Estamos convirtiendo una liga profesional en insostenible y vamos a hacer que esta burbuja estalle», sentenció.

Por otro lado, la presidenta de la Liga F reconoce que la relación con los sindicatos es «cordial» y detalló como está el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo, donde el tema del salario mínimo «es lo más relevante, pero no lo único».

«HAY QUE HACER SOSTENIBLES A LOS CINCO CLUBES INDEPENDIENTES»

FUTPRO propone un salario de 50.000 euros para la jugadoras. «A mí y a los clubes nos encantaría, pero ahora el contexto es el que es y no podemos gastar más de lo que ingresamos. Los clubes están en un momento de expansión, pero de inestabilidad y no tienen un proyecto consolidado para hacer un plan de tesorería», puntualizó la dirigente.

«Los que no son independientes como el FC Barcelona o incluso el Sevilla sí pueden soportar ese salario, pero los cinco que no, viven del acuerdo de los derechos audiovisuales y de sus propios recursos, y a ellos hay que hacerlos sostenibles y son los que me preocupan», prosiguió.

Por ello, considera que no se puede «marcar una cifra en base a la industria del fútbol ni a un paralelismo con el fútbol masculino». «Quiero pelear porque las jugadoras tengan las mejores condiciones, pero no voy a ahogar a los clubes porque el año que viene no habrá ni clubes ni jugadoras. Si esto crece, mejorarán las condiciones, ahora no podemos agotar todos los peces que hay en el río», resaltó.

«Cuando me reúno con ellas les dijo que a mí me costaba poder jugar y les pido, no que no sean reivindicativas, sino valorar el camino y saber qué momento estamos viviendo. Ellas deben sumarse a esto y no a que explote la burbuja. La dificultad en llegar a acuerdo con los sindicatos es por la inestabilidad que hay en la liga, los clubes no saben lo que van a gastar este año», concluyó.

Además, tiene claro que el Real Decreto sobre la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol profesional de mayo de 2015 debe tener una adaptación para el fútbol femenino, que tiene «su especificidad». «Pero va a ser sencilla, va sobre la base de la ley. Está en manos del CSD y nos serviría que fuese ya en enero (el reparto), es algo importante para dar aire a los clubes», admitió.

«VE MUY DIFÍCIL» FIJAR UN LÍMITE SALARIAL

Igualmente, aseguró que la instauración del VAR «es un objetivo, no una prioridad a corto plazo» y que ayudaría en el proceso de «mejorar la calidad del arbitraje», y que «es un problema» que el FC Barcelona gane con tanta contundencia desde hace años porque «para generar un producto atractivo la competición debe ser igualada».

Así, la presidenta de la Liga F no escondió que «quizá en un futuro» decidan marcar «un límite salarial para que no haya tantas diferencias», aunque lo ve «muy difícil». De todos modos, también sabe que están en «un momento tan incipiente» que deben «aprovechar el camino que está abriendo el Barca en el mundo».

Álvarez Mesa manifestó que cualquier «éxito» de la selección española femenina les va a «beneficiar» y eludió referirse al conflicto con las 17 internacionales, «sobre todo por desconocimiento». «Lo único que espero es que se solucione de la mejor forma posible y que estén las mejores», zanjó.

«Hemos pedido a los clubes abrir los grandes estadios una o dos veces. Hay mucha diferencia en cuanto espectadores respecto a sus lugares habituales y tenemos mucho que mejorar en este aspecto, necesitamos fidelizar y eso es sólo cuando tienes un producto que puedes explotar. Apretamos a los clubes a esforzarse más por promocionar cuando abren los estadios», destacó sobre la afluencia de público en el campeonato.