Benzema: «Siempre voy a forzar y a pensar por mi equipo»

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) –

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, aseguró que se siente «mucho mejor» de los problemas físicos que le tienen sin jugar desde finales de enero y que aunque no va a «tomar riesgos» de cara al partido de este martes ante el PSG en la Liga de Campeones, él «siempre» va a «forzar y a pensar» por su equipo.

«Llevo muchas horas de trabajo, me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar el partido, pero está claro que me siento bien y ahora tengo que tener más sensaciones en el campo», señaló Benzema este lunes en rueda de prensa.

El de Lyon recalcó que «lo más importante» para él es estar «al cien por cien» mentalmente para jugar. «He recuperado bastante, pero tengo que tener sensaciones en el campo, ver cuales son y luego decidiremos», reiteró.

Para el ‘pichichi’ del equipo, fue «difícil» estar tanto tiempo fuera y por ello estuvo «trabajando mañana, tarde y noche en casa y Valdebebas» para llegar a este partido. «Estoy para ayudar a mi equipo en un gran partido y si salgo lo voy a dar todo», subrayó.

«Tampoco tengo que tomar riesgos porque la temporada es larga, pero siempre voy a forzar por mi equipo porque si no me hubiese quedado en Madrid. Tampoco es forzar para lesionarme más porque eso es malo para tu equipo y yo siempre pienso en mi equipo», añadió Benzema, que tampoco cree que el Real Madrid tenga «dependencia» de él. «Ha sabido ganar sin mí, lo más importante es que lo he hecho todo para estar aquí», indicó.

Por otro lado, reconoció que será «especial» enfrentarse a Kylian Mbappé, del que considera que «un día» podría recalar en el 13 veces campeón de Europa. «Pero lo más importante ahora es este partido y ganar, amigos después. Desearle que tenga buen partido y que juegue como sabe», expresó.

«Leo Messi es un futbolista extraordinario y en Francia la gente espera más a nivel de goles, pero lo que hace en el campo no sé si alguien puede hablar con él porque sabe mucho de fútbol. He jugado muchos partidos contra él y si hablamos de Messi hay que hablar de fútbol», aseveró sobre el argentino y su impacto en la Ligue 1.

«NO HAY FAVORITO»

El francés tampoco se olvidó de la importancia para el PSG de volver a tener a «otro jugador ‘top'» como Neymar Jr. «No sé si estará al cien por cien, pero será mejor para ellos si juega. De todos modos, un partido no depende de un jugador y todos los del PSG son muy buenos», advirtió.

«No hay favorito, pero es que en el fútbol de hoy no los hay. Son 90 minutos y el que tenga más ganas podrá ganar porque mirando jugador por jugador estamos igualados», opinó del PSG, al que ve como «un grandísimo equipo» pese a que no brille en su liga porque «sus rivales le esperan muy atrás». «Tiene individualidades, buena defensa, buena portería y buenos centrocampistas, y en la ‘Champions’ mejor el nivel de fútbol, no se puede decir que no juega bien», zanjó.

Además, no le cambia «nada» que ya no exista el valor doble de los goles en campo contrario en las eliminatorias. «Sabemos que queremos hacer un buen partido y ganar, lo más importante es centrarnos en nuestro juego y ganar metiendo goles. Este partido requiere concentración, estar feliz y disfrutarlo», confesó.

Finalmente, Benzema dejó claro también que está «centrado» en su actual equipo, «el mejor club del mundo», y que le parece «un poco pronto» aún para decir si acabará su carrera en un país donde se siente «bien» cuando va a jugar con la selección. «Este partido es especial porque es de Champions y muy importante, pero no porque regrese a Francia. Creo que la gente está bien conmigo y tengo que demostrar cosas en el campo para ellos que vienen al estadio a verlas», apuntó.