Brizuela y Perry se comen al ‘excampeón’ Barça

Unicaja se medirá al Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey de Badalona tras superar en la prórroga al doble vigente campeón Barça (87-89), en un duelo que los blaugranas dejaron escapar y donde Brizuela y Perry fueron una pesadilla para los ‘culers’, que se quedan sin Clásico y sin poder buscar su quinta Copa en seis años.

Saltó la sorpresa en el Olímpic de Badalona, que fue un pequeño Martín Carpena. Ganó Unicaja en la grada y en la pista, en un partido que parecía tener, si no perdido, muy atragantado. Pero los de Ibon Navarro aguantaron, aprovecharon una desconexión del Barça en el peor momento y, en la prórroga que forzaron, fueron claramente superiores.

Darío Brizuela y Kendrick Perry, con 27 y 22 puntos respectivamente, fueron demasiado para una defensa del Barça que fue de más a menos, que pasó de controlar el ‘tempo’ del partido a verse superado por la fuerza irracional de Brizuela, con acierto inusitado, y la fe de un Perry que se puso también al equipo a sus espaldas.

No habrá Clásico en semis, no se repetirá el choque visto en la final de las dos últimas ediciones. Y no será así porque Unicaja creyó en sus posibilidades pese a ir perdiendo de 13 en algún momento del partido, pese a apenas tener la iniciativa y pese a que Cory Higgins tuvo en sus manos el triunfo blaugrana. Pero la última jugada no entró, y el duelo se fue a la prórroga.

En ella, los malagueños se sobrepusieron a una ténica a Ibon Navarro y a una doble jugada de Nikola Mirotic (el último ‘MVP’ de la Copa, que no repetirá). Con Perry y Brizuela al mando, se pusieron 81-85 arriba y el Olímpic explotó. Remando a favor de Unicaja, a Nico Laprovittola (en una noche para olvidar) le tembló el pulso en la línea de tiros libres.

‘Lapro’ tuvo un 2+1 para sentenciar la prórroga, pero el balón salió llorando del aro y falló el primer tiro libre. El segundo, buscando un palmeo de un compañero con 0.8 segundos en el marcador, lo tiró a fallar expresamente pero no hubo rebote, sino fiesta de Unicaja.

En la previa del partido el técnico blaugrana, Sarunas Jasikevicius, avisó a sus jugadores de que debían parar las contras de Unicaja. Y le hicieron caso, con una defensa férrea, atenta a las coberturas y, sobre todo, sin demasiadas pérdidas ofensivas que permitieron correr a los de Ibon Navarro. Pero no fue suficiente.

Fue un pulso lento, a marcador bajo. Sin prisas en el Barça para desarmar a Unicaja, que no pudo en ningún momento darle ritmo al partido. El Barça, cómodo en ese escenario, bastante bien en el tiro exterior y asegurando las posesiones, parecía salirse con la suya. Las grandes anotaciones no entraban en el plan de ‘Saras’ ante Unicaja, y al final se truncó ese plan por el factor Brizuela.

EL BARÇA DEJÓ ESCAPAR EL PARTIDO

Cierto es que no ayudó para nada que en el tercer cuarto hubiera dos largos parones fruto de revisiones de vídeo. El partido se congeló, como los jugadores, y fruto de ello el resultado de ese tercer parcial fue de 14-16. Perry se encargó de cerrarlo con 55-50 y dejar todo abierto para Unicaja. En ese cuarto el Barça se fue, sin duda, del partido.

El Barça intentó volver y despegarse en el marcador pero el 64-53 con triple de Abrines no significó nada, fue un espejismo. Unicaja volvió a engancharse al partido, sobre todo aprovechando los tiros libres –con un Barça cargado de personales– y unos minutos de oscuridad ofensiva en el cuadro blaugrana.

A falta de 2:30, el marcador era de 72-67, con una ventaja difícil de romper. Pero esa balanza, a base de tiros libres y jugadas inverosímiles de la dupla Brizuela-Perry, hizo que se decantara a favor de Unicaja. Mejor dicho, hizo que se igualara hasta el 76-76 final. Y, en la prórroga, sucedió lo inesperado; adiós al doble vigente campeón copero.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: BARÇA, 87 – UNICAJA, 89 (41-34, al descanso y 76-76 al final de los 40 minutos).

–EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (11), Laprovittola (12), Kalinic (3), Vesely (7) y Mirotic (15) –quinteto inicial–; Sanli (4), Abrines (8), Higgins (10), Jokubaitis (7), Martínez (-), Tobey (6) y Nnaji (4).

UNICAJA: Perry (22), Carter (3), Barreiro (-), Kravish (10) y Ejim (-) -quinteto inicial–; Djedovic (-), Thomas (5), Osetkowski (8), Kalinoski (12), Brizuela (27) y Díaz (2).

–PARCIALES: 21-20, 20-14, 14-16 y 21-26. En la prórroga, 11-13.

–ÁRBITROS: Peruga, Calatrava y Martínez. Eliminaron a Díaz en Unicaja.

–PABELLÓN: Olímpic de Badalona.