Capa no renovará en las condiciones que le ofrece el Athletic Club

18/10/2021 18:39 Athletic Club Negociaciones EITB Media Ander Capa finaliza contrato con la entidad rojiblanco el 30 de junio de 2022. Su renovación está en el aire. El club le ofrece renovar por un año más, hasta 2023, pero el jugador pretende al menos dos temporadas.

Noticias (3)

Durante estos días colea la renovación de Ander Capa con el Athletic Club. Según ha podido saber EITB Media, Capa no renovará su contrato en las condiciones que le ofrece el club.

El contrato de Ander Capa con la entidad rojiblanca finaliza el 30 de junio de 2022. El Athletic Club le ofrece renovar por un año más, hasta el 30 de junio de 2023. Sin embargo, el jugador pretende ampliar su vinculación al menos por dos temporadas.

La semana pasada, su representante Xabier Eskurza se reunió con el director general del Athletic Club, Jon Berasategi, y no hay ninguna novedad al respecto. En Ibaigane quieren darse un tiempo para ver cómo evoluciona el futbolista y si entra o no en los planes del entrenador Marcelino García Toral. De momento, el lateral de Portugalete (Bizkaia) no está contando para el técnico asturiano.

Ander Capa quiere continuar en el Athletic Club, pero a partir del 1 de enero de 2022 ya podría negociar con otros clubes.