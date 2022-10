Carlo Ancelotti: «Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá»

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que actualmente hay «demasiados partidos» en su opinión, pero que pese a ello y la cercanía del Mundial de Catar sus jugadores no están pensando en esta cita y no lesionarte, advirtiendo que si uno quiere lesionarse es mejor que se quede «en el sofá».

«Este es un periodo de la temporada muy intenso, con muchos partidos, demasiados para mí, pero estamos aguantando bien y como todos los equipos tenemos algunos problemas cuando juegas siempre cada tres días», apuntó Ancelotti este lunes en la rueda de prensa previa al partido ante el RB Leipzig de la Liga de Campeones.

El italiano cree que «el Mundial llega en su justo momento» y que sus jugadores «no piensan» en Catar sino «en llegar bien» después de sufrir las bajas de Karim Benzema, Fede Valverde y Luka Modric, claves en sus respectivas selecciones y que podrían elegir no arriesgar. «Es normal pensar en el Mundial, pero llegas bien con continuidad. Tampoco nosotros queremos arriesgar en este momento, es mejor perder a Karim y Luka por un partido que por un mes. Creo que ellos y Dani (Ceballos) volverán el domingo», afirmó.

«Las lesiones existen y si no quieres lesionarte, siempre digo que entonces quédate en el sofa. No creo que los jugadores estén tan preocupados de esto, todos quieren entrenar y si alguno me dice que no le digo que hay muchas películas y series para ver», añadió el de Reggiolo.

Por otro lado, sobre Marco Asensio, el técnico madridista dejó muy claro que «el club y Marco conocen muy bien» lo que él piensa de cara a su continuidad. «Hay muchos jugadores que acaban contrato y ahora viene un parón bastante largo y puede ser el momento que se hable de esto. No tiene sentido hacerlo ahora y los jugadores también lo tienen en cuenta», subrayó.

En este sentido, Ancelotti pide a jugadores como el balear que no juegan demasiado que sean «profesionales, serios y que aguanten un momento difícil». «Es lo que están haciendo Asensio y todos los que juegan menos. Ahora tenemos bajas y algunos de ellos van a jugar y dar su aportación al equipo», recalcó, confirmando que Vinicius va a jugar de titular porque «no está cansado».

Ante el Leipzig, al que ve «mejor» ahora que hace más de un mes cuando les visitó en el Santiago Bernabéu y «con mucha confianza y muy bien organizado», el objetivo es hacer «un buen partido» y «olvidar» la fase de grupos como primeros. «Tenemos una oportunidad de hacerlo y estamos concentrados en ello», comentó.

«Creo que en este club todos los partidos son importantes y tienes que mostrar lo mejor de ti mismo, da igual sea de Champions o de Liga. Falta poco para el parón, lo hemos hecho bien y el objetivo es terminar bien esta primera parte, que no decide nada pero te pone en buena posición para la vuelta en Liga y en octavos de Champions», agregó el italiano.

Finalmente, preguntado por la posición de Rodrygo Goes, recordó que «la movilidad del delantero centro es un tema importante» en este equipo. «Tiene un profesor que le ha enseñado bien porque viendo a Benzema entiendes cómo tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid ahora», consideró.