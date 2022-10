Carlos Sainz: «Me he levantado diciendo ‘hoy me toca'»

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) –

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que llegaba con plena confianza a la sesión de calificación del Gran Premio de Estados Unidos, donde se ha hecho con la segunda pole de su carrera en la Fórmula 1, aunque sigue creyendo que Red Bull es «favorito» para ganar la cita del domingo en Austin.

«Hoy también me he levantado diciendo ‘hoy me toca, hoy ya tiene que llegar’. Son demasiadas ‘qualys’ a menos de media décima de Charles -Leclerc- o de Max -Verstappen- todo el rato y siempre viendo donde se me podía escapar. Hoy digo, sin errores y con confianza, y ha salido», señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Además, aseguró que esta pole muestra «el progreso que se está haciendo en la temporada» en el equipo. «No está siendo una temporada fácil, pero hay progreso, hay buenas sensaciones. Ojalá podamos acabar el año de buena manera», deseó. «Ha sido una buena vuelta y ha sido un buen día. Ya desde los Libres 3, durante la ‘qualy’, ya sabía que iba a tener ritmo para pelear por la pole, no iba a dejar que se me escapase como las últimas», expresó.

Sin embargo, el madrileño considera que la marca energética sigue estando por delante en carrera. «No voy a mentir. Creo que para mañana Red Bull es favorito. Suelen tener mejor ritmo de carrera y normalmente nos alcanzan. Max hace un gran trabajo y su coche esta mejor preparado para la carrera, pero haremos todo lo posible por estar delante mañana y tratar de ganar», apuntó.

«Nos ha sorprendido Red Bull guardándose dos medias, dos duras y una ‘soft’ nueva, tienen de todo para mañana. Nosotros estamos un poco más encerrados con una blanda, una media y dos duras, así que igual tienen un poco más de flexibilidad que nosotros», concluyó.