Carolina Marín supera sin problemas su estreno en el Mundial

La jugadora española Carolina Marín superó este martes sin excesivos problemas su estreno en el Campeonato del Mundo de Bádminton que se está disputando en Tokio al batir a la canadiense Wen Yu Zhang en dos juegos por 21-16 y 21-14.

La onubense, tricampeona del mundo y quinta cabeza de serie, volvía a las pistas dos meses después de una gira por Asia que no le fue demasiado bien, pero fue capaz de mostrar su calidad para deshacerse de su primera rival en la capital japonesa, donde se produjo también su retorno a una cita mundialista cuatro años después de colgarse su tercer oro ya que las lesiones de rodilla le impidieron estar tanto en 2019 en Basilea (Suiza) como el año pasado en Huelva.

La actual hexacampeona de Europa se medía por primera vez a Yu Zhang y le costó un poco encontrar su ritmo, por lo que la igualdad se mantuvo en el marcador. Una vez asentada, Marín comenzó a dominar y con 8-8 sumó cinco puntos consecutivos para abrir una buena brecha que parecía casi definitiva (13-8).

Sin embargo, la canadiense no se vino abajo y fue capaz de reaccionar para recuperar sus opciones en el primer juego. El marcador se volvió a estrechar (15-14), pero pese a la resistencia de la norteamericana, la onubense no dio más concesiones y cerró el parcial sin sustos (21-16).

En el segundo juego hubo menos historia porque Carolina Marín salió muy fuerte y se hizo con los primeros cinco puntos. Yu Zhang intentó volver a reaccionar, pero esta vez la española no le dio respiro y fue elevando su nivel hasta finiquitar por la vía rápida (21-14) su pase a octavos de final donde se enfrentará con la china He Bing Jiao, nueve del ranking y a la que ha derrotado en seis de sus siete duelos, aunque no se cruzan desde 2020.

«Primera victoria en Tokio, sensaciones buenas, pero en el juego todavía quedan muchas cosas por mejorar. Todavía tengo un día por delante para pulir esos pequeños detalles y preparar bien el partido del jueves y salir a por todas», señaló Marín en un vídeo en las redes sociales.

Por otro lado, en el cuadro de dobles, la única pareja española en liza, la formada por Carlos Piris y Joan Monroy, fue eliminada al caer en la primera ronda ante el dúo de China Taipei Lu Ching Yao y Yang Po Han de forma clara por 21-11 y 21-9.