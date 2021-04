Ceferin: «Real Madrid, Barça y Juventus creen que la Tierra es plana y que la Superliga todavía existe»

«Los 12 fundadores tendrán que asumir las consecuencias»

«Hay una clara diferencia entre los clubes ingleses, que demostraron grandeza, y los otros seis»

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha asegurado que los 12 clubes fundadores de la Superliga europea deberán «asumir las consecuencias de lo que hicieron», aunque hay «una clara diferencia» entre los seis clubes ingleses, que demostraron «grandeza» al retirarse del proyecto, y los otros seis, y considera que Real Madrid, FC Barcelona y Juventus creen «que la Tierra es plana y que la Superliga todavía existe».

«Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente asegurar ‘Me han castigado porque todos me odian’. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que haremos», declaró en una entrevista con el periódico dominical británico ‘The Mail on Sunday’.

Además, el dirigente esloveno explicó que hay «una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis». «Se retiraron primero, admitieron que cometieron un error, demostraron grandeza. Hay tres grupos entre estos 12: los seis ingleses, que salieron primero; los otros tres -Atlético de Madrid, AC Milan e Inter de Milán- y luego los que creen que la Tierra es plana y que la Superliga todavía existe», manifestó.

«Hay una gran diferencia entre ellos, pero todos serán responsables. De qué manera, ya veremos», advirtió. «No quiero decir que se vaya a abrir un proceso disciplinario, pero tiene que quedar claro que todo el mundo tiene que ser responsable», añadió.

Ceferin recordó también la «estresante» jornada previa al anuncio de la nueva ‘Champions’, en la que estalló el escándalo de la Superliga. «Me sentí como si me hubieran metido en una lavadora. El sábado, me fui a Suiza desde mi país de origen, ocho horas en coche. Tenía todo listo para hablar de las reformas en mi discurso, incluso le daba las gracias a Agnelli. Cambié el discurso cuatro veces desde entonces», confesó.

En este sentido, confesó que le impresionó «la reacción de los aficionados, de toda la comunidad del fútbol y de la sociedad en general». «Nunca había visto eso. La UEFA hizo su parte, los clubes que nos apoyaron hicieron la suya. Y, por supuesto, el Gobierno del Reino Unido hizo mucho, pero la mayor parte la hicieron los aficionados», apuntó.

«Me impresionó la reacción del Gobierno del Reino Unido. Tuve muchas conversaciones telefónicas con el primer ministro Johnson y el Secretario de Estado Dowden en estas 48 locas horas. Ese esfuerzo conjunto demostró que no todo está a la venta, que no puedes venir con miles de millones y decir ‘No me importa la tradición, tengo suficiente dinero y lo compraré todo'», concluyó.