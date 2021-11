Celta y Barça están lejos de sus grandes pulsos en Balaídos

Sergi busca un buen adiós al primer equipo a la espera de Xavi

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) –

Celta de Vigo y FC Barcelona se verán las caras este sábado en Balaídos en la jornada 13 de LaLiga Santander, en un duelo que recientemente era de altos vuelos y que, por cómo están unos y otros, podría ser una versión descafeinada aunque, eso sí, importante para un Barça que está ya a la espera de poder dar la bienvenida a Xavi.

En Balaídos estará Sergi Barjuan al mando, pero al entrenador interino se le ha acabado su experiencia en el primer equipo. Ese «caramelo» que saboreó en casa contra el Alavés y en Kiev se le acaba, pero quiere que su último sabor, que el último momento, sea positivo.

De ahí que, y sumada la necesidad de sumar victorias para no descolgarse más de la cabeza, el Barça esté obligado a salir a por todas de inicio. Con muchas bajas, de nuevo, y con la mente puesta en ese segundo cambio en el banquillo en apenas dísa, los jugadores disponibles buscarán el mejor adiós, o ‘hasta luego’, para Sergi.

Enfrente estará un Celta que poco a poco va engrasando su máquina, a la que le falta puntería. Aspecto compartido con el FC Barcelona. Ninguno llega en su mejor momento a la cita, pero en el Celta confían en ver la luz, en que aparezca un enorme arcoíris en forma de ver puerta, de goles, que traduzca esa mejora en puntos.

Los celtiñas vienen de empatar sin goles en el Estadio de Vallecas, el mismo donde el Rayo Vallecano ganó dos jornadas atrás al Barça y provocó la destitución de Ronald Koeman. Pero en Balaídos han caído más derrotas que victorias, más desilusiones que alegrías, y la oportunidad de ahondar en la duda blaugrana está ahí.

El técnico local, Eduardo Coudet, tendrá la duda de Santi Mina y de Hugo Mallo, con quienes apurará hasta el final. Sabe que no podrá tirar de Brais Méndez, sancionado. Pero el ánimo es positivo y más quiere que lo sea, por lo que pidió a su afición una ovación en el minuto 10 para el ’10’ Iago Aspas, cuyos goles necesitan de vuelta.

Además, será un partido de homenaje pues en los prolegómenos el celtismo se despedirá del portero Sergio Álvarez. El ‘gato de Catoria’ realizará el saque de honor y recibirá el cariño de una afición que no pudo estar en la grada, por la pandemia, cuando se retiró el año pasado.

Y, siguiendo en las porterías, no estará en la blaugrana el habitual suplente de Marc-André Ter Stegen, el brasileño Neto, por un proceso febril. Se une así a una larga lista de bajas que no hacen más que complicar a Sergi dar con un once típico en su breve periplo al volante del primer equipo.

Además de Neto, serán baja para esta complicada visita al Celta el lateral Sergiño Dest, el central Gerard Piqué, el extremo Ousmane Dembélé –lesionado de nuevo tras volver al equipo después de 5 meses de baja–, el delantero Martin Braithwaite, el centrocampista Pedri y el lateral Sergi Roberto.

El último duelo del Barça, que viene de empatar en casa contra el Alavés (1-1) en la última jornada, en Balaídos se saldó con victoria por 0-3 y, el anterior, con empate. El Celta no gana en casa desde 2019 pero fue capaz de asaltar el Camp Nou en su última visita a Barcelona (1-2).

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

RC CELTA DE VIGO: Dituro; Kevin Vazquez, Néstor Araujo, Murillo, Galán; Denis, Renato Tapia, Fran Beltrán, Nolito; Aspas y Thiago Galhardo.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Araujo, Jordi Alba; Busquets, F. De Jong, Nico; Gavi, Memphis y Ansu Fati.

–ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

–ESTADIO: ABANCA Balaídos.

–HORA: 16.15/Movistar LaLiga.