Christian Eriksen, en situación «estable» tras desvanecerse en el estadio

El jugador de la selección de Dinamarca Christian Eriksen se encuentra en situación «estable» tras haber sido evacuado a un hospital de Copenhague este sábado después de caer desplomado al terreno de juego del estadio Parken de Copenhague, a los 43 minutos del partido entre daneses y finlandeses.

«Erikssen está despierto y debe someterse a más exámenes en el Rigshopitalet», informó la Federación Danesa de Fútbol a través de su cuenta de Twitter.

Eriksen, que entró en parada cardiorrespitaria, fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, los cuales intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Sus compañeros de equipo le rodearon para evitar que las cámaras grabasen al futbolista del Inter de Milán.

Además, operarios del estadio taparon con grandes toallas al jugador, que salió «trasladado al hospital y se ha estabilizado», según indica la UEFA en un comunicado. El máximo organismo del fútbol europeo decidió suspender el encuentro minutos después de lo acontecido.

The match had been suspended due to a medical emergency which involved Denmark’s Christian Eriksen. The player in now in hospital and in a stable condition.

UEFA wishes Christian Eriksen a full and speedy recovery and wishes to thank both teams for their exemplary attitude.

