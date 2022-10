Cristiano Ronaldo, apartado por el United

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) –

El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo quedó apartado del equipo de cara al duelo de este sábado en Premier ante el Chelsea, después de abandonar el banquillo antes del final del encuentro de este miércoles contra el Tottenham.

El luso dejó una de las imágenes de la jornada, al irse al vestuario antes del pitido final de la victoria de su equipo sobre los ‘Spurs’. Cristiano no participó del 2-0 en Old Trafford que pegó a los ‘red devils’ a los puestos de Liga de Campeones y el luso dejó ese desplante que el United no ha dejado pasar.

«Cristiano Ronaldo no será parte del equipo del Manchester United para el partido de Premier del sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está totalmente concentrado en prepararse para este encuentro», dice un comunicado oficial del United.

Cristiano estuvo en los rumores de este verano, con la opción de terminar su segunda etapa en Old Trafford un año después de su regreso a Mánchester. Desde el primer momento, el portugués perdió su condición de indiscutible con Erik ten Hag.