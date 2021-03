Crivillé: «Márquez y Miller son los candidatos más fuertes al título»

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) –

El piloto español Álex Crivillé ha señalado a Marc Márquez (Repsol Honda) y al australiano Jack Miller (Ducati) como los «dos candidatos más fuertes» al título en MotoGP, añadiendo que su compatriota es «un tipo muy duro» que cuando «cuando se suba a la moto va a olvidar su lesión y todo lo mal que lo ha pasado».

«Los grandes campeones siempre han intentado evadirse y dejar aparcadas las lesiones. Recuerdo a Doohan cuando tenía una pierna destrozada, que se subió a la moto, empezó a tirar como un jabato y ganó cinco Mundiales. En mi caso, estuve dos meses inactivo y a punto de perder un pulgar, pero luego te subes en la moto y te olvidas de todo. Marc es un tipo muy duro, ha trabajado muchísimo y cuando se suba a la moto se va a olvidar de esa lesión y todo lo mal que lo ha pasado», vaticinó Crivillé en una entrevista concedida a Europa Press.

El expiloto, que comentará las carreras del Mundial en DAZN, subrayó que Márquez «ha estado 11 meses sin subirse a una moto» y que «eso es muchísimo». «Los médicos ya le han dado permiso para forzar sobre la moto, pero quizá le cueste un poco al inicio encontrar ese ‘feeling’ con la Honda de girar pronto y frenar fuerte. Una vez que tenga esas sensaciones, no va a tener secuelas y va a estar otra vez luchando por el Mundial», aseguró.

Por ello, recalcó que Márquez «por supuesto» que será candidato al título. «A Miller se le ve muy fuerte, su compañero Bagnaia también es fuerte, Maverick también debería ser su año… Hay varios candidatos, pero quizá los dos más fuertes son Marc y Miller si consigue ser constante. Para esta primera carrera apuesto por Miller», dijo antes del Gran Premio de Catar.

En cuanto al vigente campeón Joan Mir (Suzuki), lo señaló como «uno de los favoritos». «Quizá Catar no sea uno de sus circuitos favoritos porque a Suzuki le falta un poco de velocidad punta, pero habrá circuitos donde la moto se va desenvolver muy bien y en el cómputo general hay que incluir a Mir como uno de los candidatos al título», valoró.

«MIR NO DEBE OBSESIONARSE CON LA RIVALIDAD CON MÁRQUEZ»

En este sentido, remarcó que el balear «sabe perfectamente que está todavía en un proceso de evolución y le quedan cosas por aprender». «También sabe que va a llegar Márquez y que es un piloto muy completo, muy rápido y uno de los mejores de la historia. Tendrá que asumir esto y pelearse con él. Es muy joven y no debe obsesionarse con esa rivalidad», le aconsejó.

A nivel global, Crivillé indicó que «es difícil acertar» con un pronóstico en la parrilla. «El año pasado fue un caos porque no había un líder claro. Empezó Quartararo en Jerez, luego perdió el liderato, iban ganando carreras pilotos, no entendíamos nada, no había un claro favorito… Espero que esta temporada, sea quien sea, marque un poco la directriz y podamos entender un poco el campeonato. No gusta que gane siempre el mismo piloto, pero tampoco que haya tantos altibajos. Esperemos que sea más parecido a la temporada 2019», pidió.

A la hora de analizar las distintas motos del Mundial, el campeón mundial de 500cc apuntó que «la Ducati pinta bien». «Es una moto que corre mucho, pero la Suzuki sigue siendo una moto equilibrada. La Honda sigue siendo muy parecida a la del año pasado, una moto muy competitiva pero difícil de competir. Y en Yamaha han trabajado mucho con el chasis. Yo siempre he sido piloto Honda, pero estoy viendo que la Ducati está funcionando muy bien», avisó.