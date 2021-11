Damaris Egurrola renuncia a jugar con la selección española

16/11/2021 20:46 Fútbol Decisión EITB Media La jugadora del Olympique Lyon tiene opciones de jugar con las selecciones de Estados Unidos y Países Bajos.

Damaris Egurrola ha renunciado a jugar con la selección española de fútbol. Nació en Orlando (EE.UU.) y su madre es holandesa, por lo tanto, tiene opciones de jugar tanto con la selección de los Estados Unidos de América y la de los Países Bajos.

En la actualidad, Damaris es jugadora del Olympique Lyon. Formó parte de la plantilla del primer equipo del Athletic Club desde el 2015 hasta el 2020. Después, le fichó el Everton, y en enero de 2021 el Olympique Lyon pagó su cláusula de rescisión.

El seleccionador de España, Jorge Vilda, ha hablado sobre la no convocatoria de Damaris Egurrola en rueda de prensa: «Damaris Egurrola no es una jugadora que podamos convocar. Lo hemos intentado, pero ha decidido jugar con otra selección que no es la de España«, ha asegurado Vilda.