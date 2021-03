Damián Quintero: «Ganar el oro en Tokio sería el sumun, culminar mi carrera deportiva»

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) –

El karateca español Damián Quintero, número uno del mundo en la modalidad de kata, ha asegurado que conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se estrenará su deporte, sería «el sumun» y una manera de «culminar» a lo grande su carrera deportiva, además de una forma de «marcar el camino» para que el karate pueda ser incluido en otros Juegos tras confirmarse que no estará en París 2024.

«Sería culminar mi carrera deportiva; ganar en Tokio el oro es el sumun», señaló en declaraciones a Europa Press. «Van a pasar mínimo ocho años (hasta que el karate vuelva a tener posibilidades de medalla). Es un gran error por parte del Comité Olímpico Internacional, por parte del Comité Organizador de París 2024, que saquen un deporte como el nuestro, después de que nos haya costado muchísimo entrar, sin dejar demostrar lo que somos», explicó.

Por todo ello, «se hace un poco más especial Tokio». «No espero que sea la única medalla olímpica que podamos conseguir, espero que en años posteriores volvamos a los Juegos. Hay que marcar un camino, mostrar en Tokio lo que somos», apuntó.

Pase lo que pase, el malagueño seguirá «compitiendo» tras los Juegos. «Hay un Mundial en noviembre, no sé si será el último, pero iré paso a paso. No me cierro ninguna puerta. Creo que una medalla olímpica abre mucho camino. Soy ingeniero aeronáutico, y si me quiero quedar vinculado al mundo del deporte, esa medalla me abre puertas. Tengo un máster en gestión, creo que estoy preparado para seguir mi carrera profesional», subrayó.

Además, cree que es «muy importante rodar» de cara a la cita olímpica, sobre todo después de «un año sin competir», algo que no está haciendo su principal rival por el oro, el japonés Ryo Kiyuna. «Pero puede ser una buena estrategia para él no enfrentarse a competidores que le podamos ganar o fastidiar esa imbatibilidad. Parece el hombre imbatible, y realmente lo es. Esconderse es su clave para estar en Tokio. No sé si le pasará factura, está en casa sin entrenar», analizó.

Dentro de este rodaje, Quintero se ha vuelto a proclamar campeón de España de kata en Leganés. «Estoy muy contento. Parece que es muy fácil conseguir estos resultados, pero es muy difícil conseguirlos. Este año de pandemia ha sido muy raro, meses entrenando en casa, en el CAR, por videollamada, cuando había un contagiado nos mandaban para casa… El trabajo que hemos hecho durante este año ha sido muy bueno y hay que seguir en esta línea», expuso.

«Acabas de conseguir un oro y ya te estás olvidando de él. Hay que poner el contador a cero y miro para adelante: para la próxima Premier, el Campeonato de Europa de mayo y, por supuesto, los Juegos. El truco es tener ansia por entrenar todos los días, de mejorar y de dejar un legado para la gente que viene detrás, que es muy importante», afirmó.

Para todo ello, es importante la «perseverancia». «Soy muy cabezón. Soy humano, tuve mis semanas fastidiadas. Le he cogido hasta tirria al sótano de mi casa, donde estuve entrenando tanto tiempo, pero cambié el chip y pensé en Tokio, que es el objetivo de toda mi vida. Sigo entrenando a tope», expresó.

Por último, Quintero confesó su clave para competir. «Me evado. Hay que demostrar tu arte, el sentimiento que tienen las katas; no somos locos pegando patadas al aire, todo tiene su sentido. Los dos minutos antes de salir al tatami visualizo el kata para concentrarme», finalizó.