Del Bosque: «Pedro Sánchez me llamó para hacer algo en política, pero dije que no»

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) –

El ex seleccionador español de fútbol Vicente del Bosque desveló que recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para participar en política, pero rechazó la propuesta porque se trata de un «asunto muy delicado» como del deporte en España y piensa que para esa función debe haber alguien «muy preparado».

«Pedro Sánchez me llamó, no me ofreció nada pero me dijo que hiciera algo de política. Admiro a los políticos, pero no voy a meterme en este mundo porque soy profano. Además, no quiero meterme en un asunto tan delicado e importante como es el deporte en España, creo que tiene que estar alguien muy preparado», dijo Del Bosque al programa ‘Buenismo Bien’ de la Cadena Ser.

El extécnico del Real Madrid, que sonó con fuerza para ocupar el cargo de Secretario de Estado para el Deporte, recordó los consejos que le daba su padre en este sentido. «Mi padre me decía siempre: pórtate bien y no te metas en política», explicó el salmantino.

Además, en otras cuestiones durante la entrevista, Del Bosque confesó que durante estos meses ha abandonado varios grupos de Whatsapp por conversaciones de contenido político. «Me he ido discretamente sin molestar a nadie. No quiero molestar a nadie, pero tampoco que ninguno me moleste», aseveró.

Por último, Del Bosque quiso quedarse con las «cosas buenas» del confinamiento porque en general «escuchamos poco» y subrayó que su mayor orgullo son los 17 años dedicó en el Real Madrid «a la preporación de los chavales para la vida y para el fútbol», sobre todo por su «responsabilidad» con aquellas generaciones.