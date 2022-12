Dembélé: «Messi merece un Mundial, pero Francia también»

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) –

El delantero de la selección de Francia Ousmane Dembélé confesó este viernes su admiración hacia el futbolista argentino Leo Messi, quien, por su carrera, «merece un Mundial», al mismo tiempo que reconoció que por el trabajo efectuado desde el inicio del campeonato «Francia también lo merece», y quiso restarle importancia al virus que afecta a cinco de sus compañeros en la selección.

«Es difícil contrarrestar a Messi, haremos todo lo posible para asegurarnos de que toque la menor cantidad de balones posible. Es muy peligroso. Hoy estamos en la final de la Copa del Mundo, estamos luchando por nuestro equipo, nuestro país, por todo el camino que hemos recorrido desde el principio. Con la gran trayectoria que ha tenido Messi, se merece ganar un Mundial, pero Francia también lo merece», indicó el jugador en rueda de prensa.

El francés también recordó sus cuatro temporadas juntos en el Barcelona antes de enfrentarse el domingo con Messi y Argentina en la final del Mundial 2022. «Pasé años geniales en el Barcelona con Messi, es un jugador excepcional, de esos que me hicieron amar el Barça con Andrés Iniesta. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero. En el vestuario es una persona muy sencilla, muy tranquila, que ayuda mucho a los jóvenes. Lo recuerdo porque acababa de llegar y estaba sentado a su lado en el vestuario, me dio mucho», expresó.

Además, el futbolista analizó su rol en la selección francesa, donde confesó se siente «importante». «Disfruto mucho en el campo, especialmente ayudando a Jules (Koundé) en defensa y también un poco a Antoine (Griezmann). Cada vez que alguien hace una entrada o recupera un balón nos animamos unos a otros. Me siento importante en el equipo, para ayudar al grupo y hasta ahora nos ha funcionado», apuntó.

«Creo que puedo hacerlo aún mejor, especialmente en el aspecto ofensivo. Siempre queremos ser resolutivos: marcar y dar pases decisivos, pero el equipo es más importante. Cada vez que vengo a ayudar a Jules o Antoine, me digo que es por el equipo y no pienso en mis estadísticas personales. Después, es verdad, he fallado algún gol, pero queda un partido, ya veremos», añadió.

Sobre el virus que está afectando a algunos de sus compañeros durante este Mundial, el delantero no se mostró preocupado y quiso tranquilizar a su afición. «No le tenemos miedo al virus. Upamecano o Rabiot tenían dolor de cabeza y un poco de dolor de estómago. Les hice un té y quedaron mejor. Espero que todos estén bien y estén listos para la final. No nos preocupa. Dayot después de un día, estaba mucho mejor, es fuerte», señaló.

Por último, Dembélé no quiso entrar en polémicas y evitó hablar sobre el juego criticado de Argentina. «Los argentinos no hacen esto por despecho. En el fútbol tienes que ser agresivo y receptivo. Esperamos contrarrestarlos, hacer un buen partido y responder el domingo. Espero que sea una buena final. Si hay penalti lo decidirá el árbitro, no nosotros. El árbitro está ahí y hace bien su trabajo. Los defensas saben que hay que tener cuidado en el área, pero no nos preocupamos por eso», concluyó.