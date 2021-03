Diego Llorente: «Me siento cómodo en un estilo de juego arriesgado»

El central agradece a Luis Enrique «su confianza incluso en situaciones un poco excepcionales» y elogia la labor de Marcelo Bielsa

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

El defensa del Leeds United y de la selección española Diego Llorente considera que ha rayado «a buen nivel» una vez que ha dejado atrás su periplo de lesiones y ha tenido continuidad en su equipo, lo que le ha ayudado a ser convocado de nuevo por Luis Enrique Martínez para formar parte de una defensa en la que se siente «cómodo» pese a que toma unos riesgos a los que está acostumbrado.

El central madrileño fue una de las novedades de la última lista del seleccionador nacional, «un privilegio» para el zaguero, un jugador sobre el que el asturiano parece tener bastante confianza ya que le ha citado varias veces, entre ellas en su primera convocatoria en 2018 pese a que estaba lesionado, motivo que no impidió que incluso se concentrase con el equipo.

«Hay que agradecer al seleccionador toda su confianza incluso en situaciones un poco excepcionales como la de mi primera convocatoria en la que tenía una lesión», reconoció Llorente en una entrevista a Europa Press.

El canterano del Real Madrid siempre ha venido con la ‘Roja’ con la «máxima motivación» y en busca de aportar sus «virtudes». «Rendir y mi trabajo en el Leeds son las claves para estar aquí», admitió el defensa, que por fin ha conseguido el «objetivo de entrar en la dinámica y rutina» de su nuevo equipo, algo que habían impedido sus lesiones.

Y estos percances, que prácticamente le impidieron tener continuidad hasta estas últimas semanas, los afrontó «con paciencia». «He ido día a día y no pensaba en otra cosa. Es verdad que cuando en el partido contra el Newcastle (26 de enero y el primero como titular tras apenas haber jugado en el primer tramo de temporada) tengo ese pequeño problema en el isquio fue una noche dura», remarcó. «Pero al día siguiente estaba pensando en ponerme bien lo antes posible. Me considero una persona mentalmente fuerte y esos malos momentos te hacen más fuerte y dan valor a cuando estás bien», añadió Llorente.

También tuvo que superar «esos problemas de adaptación que siempre hay con un gran cambio» de equipo y de liga, pero a partir de ahí todo ha ido bien. «Empecé a jugar partidos y creo que estoy a buen nivel. Siempre trabajo, primero para ayudar a mi equipo, y luego con el objetivo de venir aquí», apuntó.

«INTENTO ABSORBER TODO LO QUE APORTA SERGIO RAMOS»

A pesar de que es la última lista antes de la de la EURO, esta llamada sólo le da «mucho ánimo» para estos «muy importantes» partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar. «Esa es la ilusión y motivación. Es mi prioridad y cuando vuelva con mi equipo tengo que intentar rendir al máximo para estar en la lista final, estar en esta no asegura nada a nadie», subrayó.

En la selección española, el exjugador de la Real Sociedad comparte línea con Sergio Ramos, un central que «evidentemente condiciona» a su compañero de zaga. «He jugado con otros compañeros más jóvenes y con menos experiencia. Sergio, aparte de ser un jugador ‘top’ mundial, tiene mucha experiencia y lleva muchos años en la elite. Yo intento absorber como una esponja todo lo que él aporta y la experiencia que te pueda enseñar», confesó.

Llorente, que conoce sus «puntos fuertes y débiles» y que prefiere que sea «la gente de fuera» la que diga lo que puede «aportar», habló también de un estilo impuesto por Luis Enrique, que hace jugar a los centrales muy adelantados y tomando riesgos defensivos, algo que no le disgusta porque ya lo vivió con técnicos como Paco Jémez en el Rayo Vallecano o ahora con Marcelo Bielsa.

«Es una seña de identidad que he tenido en la mayoría de mis equipos. Es una forma de jugar arriesgada, pero personalmente me gusta porque es atrevida y valiente y el fútbol de hoy en día exige ese despliegue y presión alta. Yo he podido adaptarme con mis cualidades y fue uno de los motivos por los que me fui al Leeds. Pese a ser un estilo arriesgado, yo me siento cómodo», expresó.

Sobre su actual técnico, el carismático Marcelo Bielsa, el central sólo tiene palabras de elogio. «Tenía alguna referencia de él positiva y todo lo que había escuchado es cierto. Tiene una metodología muy particular y da una preferencia directa al juego en cada ejercicio de los entrenamientos y es muy analítico. Tiene un conocimiento del fútbol que lo transmite estupendamente bien y creo que en esta etapa voy a mejorar como jugador», advierte.

En este sentido, cree que el argentino le ha mejorado «en muchas cosas». «Suele enseñarte vídeos a nivel individual para ver qué puedes mejorar porque a veces no nos damos cuenta de ciertos vicios que arrastramos y para mejorar en el regreso a la posición, en la presión o de ayudar al equipo sin balón. Una vez que lo ves te das cuenta y lo intentas mejorar», afirmó.

Finalmente, el madrileño tendrá cierta «pena» el próximo 3 de abril cuando la Real Sociedad juegue la final de la Copa del Rey de 2020 ante el Athletic y aplazada a 2021 por el coronavirus, por lo que no podrá jugarla. «Personalmente me hubiese gustado jugarla, pero sigo a la Real como un aficionado más y le deseo lo mejor. Está haciendo una muy buena temporada y creo que va a ser un partido muy bonito de ver. Espero que mis excompañeros se la lleven porque se la merecen», sentenció.