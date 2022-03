Duplantis pone el récord mundial de pértiga en 6,19 metros

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta sueco Armand Duplantis batió este lunes su récord del mundo de salto con pértiga tras superar el listón de los 6,19 metros durante la reunión en pista cubierta de Belgrado, escenario precisamente dentro de once días de los Mundiales 'Indoor'.

El campeón olímpico, de 22 años, mejoró en un centímetro su anterior registro, logrado el 15 de febrero de 2020 en la localidad escocesa de Glasgow, y lo hizo en su tercer intento, consiguiendo por fin una plusmarca que llevaba buscando desde hace mucho tiempo. Lo hizo con suspense, ya que en su último salto tocó levemente con sus rodillas la barra, pero esta no cedió.

"Creo que he intentado saltar 6,19 metros unas 50 veces. Este récord ha tardado mucho en llegar, nunca he tenido una altura que me haya dado tantos problemas, así que es una sensación muy buena. Fue una lucha muy dura durante estos últimos dos años y estoy muy feliz", subrayó Duplantis en declaraciones recogidas por la web de World Athletics.