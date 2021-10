Eduard Romeu: «Tenemos unos 20 millones de euros para invierno»

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) –

El vicepresidente del área económica del FC Barcelona, Eduard Romeu, ha señalado que el club, pese a su situación económica actual, podría disponer de «unos 20 millones de euros» para el mercado de invierno de cara a reforzar la plantilla y poder luchar por los objetivos deportivos.

La actual situación económica del FC Barcelona no es buena, y parte de ello es fruto de la alta masa salarial deportiva, por lo que el objetivo sigue siendo rebajarla. Aún así, es optimista de cara al mercado de invierno que ya está al caer. «Tenemos margen para inscribir jugadores. Tenemos unos 20 millones de euros, cifra que empieza a ser importante y que podríamos usar», auguró en TV3.

Como hizo el presidente, Joan Laporta, la semana pasada, se sumó al carro de pensar que Leo Messi diría que seguiría en el Barça sin cobrar. «Soy igual de iluso que el presidente. Es muy lícito lo que ha hecho Messi, y no es crítica. Pero viendo los inconvenientes que nos ponían, pensé que podría jugar gratis. ¿Y por qué no debería acaptarlo, LaLiga?», se preguntó.

«El contrato con CVC Capital Partners ponía en riesgo la supervivencia del Barça. Al presidente le explicaron una película diferente, porque no le habían enseñado papeles. Él mismo, después, no tuvo duda. No se podía asumir. Pero, si se nos hace un planteamiento distinto… Con esos términos y condiciones, no es asumible», resumió sobre ese pulso veraniego entre Barça y LaLiga que parece no haber llegado a su fin. Y ese acuerdo, de aceptarlo el Barça, haría llegar millones de euros a las arcas blaugranas.

En cuanto al patrocinio de la camiseta, a tenor de que el contrato con la empresa japonesa Rakuten termina a final de temporada, cree que el nuevo patrocinador debería superar la cifra –55 millones de euros– que el club recibe actualmente. «Nos fijamos en el valor de antes de la pandemia. Y lo tenemos que superar. Quien quiera poner su nombre en la camiseta lo tendrá que pagar», avisó.

Preguntado por el ‘Espai Barça’, opinó que será pieza importante en la recuperación económica de la entidad. «Nos ayudará a sanear el club más rápido. Es un proyecto que se repaga solo, con ingresos extraordinarios diferente. No generará sobrecoste al club, y aportará nuevos recursos gracias a su explotación», manifestó.