El Alavés abre la siguiente jornada este martes

24/10/2021 19:51 Fútbol LaLiga Santander EITB MEDIA Los babazorros reciben al Elche en Mendizorrotza; el mismo día el Athletic visita al Espanyol.

La próxima jornada de LaLiga Santander se disputa entre el martes 26 de octubre y el jueves 28.

El encuentro con el que se abre la jornada el martes será el Alavés-Elche (19:00h) y a continuación se disputará el Espanyol-Athletic Club (21:00h); el miércoles será el turno de Osasuna que visita el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid (21:30h).

La Real Sociedad jugará su encuentro ante el Celta el jueves a las 19:00h en el estadio de Balaídos.

JORNADA 11

Martes 26 de octubre

19:00h, Deportivo Alavés vs. Elche



21:00h, Espanyol vs. Athletic Club



21:30h, Villarreal vs. Cádiz

Miércoles 27 de octubre



19:00h, Mallorca vs. Sevilla

19:00h, Rayo Vallecano vs. FC Barcelona

20:00h, Betis vs. Valencia



21:30h, Real Madrid vs. Osasuna

Jueves 28 de octubre

19:00h, Celta vs. Real Sociedad



20:00h, Granada vs. Getafe



21:30h, Levante vs. Atlético de Madrid