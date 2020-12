El Alavés se impone al Eibar en el derbi de Mendizorroza

24/12/2020 00:19 Alavés 2-1 A. B. | EITB Media El equipo armero se ha adelantado en el marcador, pero el conjunto babazorro ha logrado remontar el resultado (2-1). 0 Resumen y todos los goles del partido Alavés – Eibar

El Alavés logró este miércoles un triunfo muy importante frente al Eibar (2-1) y vuelve a contar con tres puntos de renta sobre el descenso, después de remontar en un buen final del primer tiempo frente a un cuadro armero que vio rota una racha de cinco partidos sin perder a domicilio y se quedó a un solo punto de la zona de peligro.

Comenzó mucho más intenso el Eibar ante un despistado rival y, en el minuto 4, Arbilla se metió en el área ante la pasividad albiazul y su disparo fue desviado a córner por Tomás Pina. En el saque de esquina Pedro León marcó el 0-1 tras sacar un córner y el balón se colase en la portería alavesista tras golpear en el guardameta Pacheco.

Siguió muy impreciso el Alavés en un duelo disputado bajo una intensa lluvia y, en el 16, Kike García aprovechó una mala cesión al portero de Ximo Navarro para plantarse solo ante Fernando Pacheco, pero su disparo se fue muy desviado. Continuó con su dominio y robando balones en la presión el conjunto armero y, en el 21, tras una buena combinación, Bryan Gil asistió desde la izquierda a Inui que, sólo en el área, remató fuera. El derbi se convirtió en un partido de ida y vuelta y, en el 22, se produjo la primera ocasión albiazul cuando Joselu, tras controlar un centro de Ximo Navarro en la medialuna del área, se revolvió y disparó pegado al poste. Se desperezó el cuadro vitoriano y, en el 28, Edgar Méndez aprovechó un balón largo para meter un buen centro al área que Deyverson, sin botar la pelota, empalmó a las nubes. El punta brasileño, se mostró muy activo y, en el 35, cabeceó fuera un saque de esquina botado en corto por Rubén Duarte.

Se fue haciendo con el encuentro el cuadro albiazul y, en el 41, tras un córner del Eibar, Luis Rioja salió a la contra y metió un gran pase a Edgar Méndez para que el canario, con un duro disparo, estableciera el 1-1 al batir con un duro disparo a Dmitrovic. En un brillante final del primer tiempo volteó el marcador el Alavés gracias a una buena jugada iniciada por Tomás Pina que, en el 47, metió un balón a Luis Rioja para que éste centrara desde la izquierda al área, donde Joselu asistió de cabeza a Deyverson que se adelantó a su marcador en el segundo palo para marcar el 2-1.

Mendilibar introdujo a Kevin Rodrigues y a Pape Diop por Pedro León y Sergio Álvarez en el descanso y su equipo arrancó con fuerza la segunda parte. En el 49, Bryan Gil cabeceó a las manos de Pacheco a la salida de un córner. En el 56, Rodrigo Battaglia vio su quinta amarilla en esta liga, por lo que no podrá jugar frente a Osasuna en la próxima jornada.

No se dejó esta vez sorprender el Alavés y pasó a defenderse con orden ante un Eibar que, a pesar de los cambios de Mendilibar, no acertó a crear ocasiones ante la portería de Pacheco en un segundo tiempo en el que bajó el nivel de juego. Mientras Mendilibar trataba de dar mayor mordiente a su equipo con las entradas de Recio y Unai Arieta, fue el Alavés el que tuvo una clarísima en el 78, cuando Joselu aprovechó un balón largo para disparar contra el poste de Dmitrovic. En el 86, Deyverson mandó un balón largo en una nueva contra a Luis Rioja, pero éste se hizo un lío y estrelló el balón contra Dmitrovic. Tuvo varias en el tramo final del encuentro el cuadro vitoriano, pero no acertó a ampliar su renta. En el 89, Joselu erró su remate en un mano a mano ante el meta armero. En el descuento, Rubén Duarte se lesionó en un choque fortuito con su compañero Adrián Marín y tuvo que ser retirado en camilla. No se rindió el Eibar y, en el 94, en su última ocasión, el remate de Kike se marchó alto.

Ficha técnica:

2 – Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte (Jota Peleteiro, min.90+4); Edgar Méndez (Martín Aguirregabiria, m.73), Battaglia (Manu, m.73), Pina, Luis Rioja (Adrián Marín, m.89); Joselu y Deyverson.

1 – Eibar: Dmitrovic; Alejandro Pozo, Esteban Burgos (Quique, m.84), Bigas, Arbilla; Sergio Álvarez (Pape Diop, m.46), Edu Expósito (Unai Arieta, m.77); Pedro León (Kevin Rodrigues, m.46), Takashi Inui (Recio, m.60), Bryan Gil; y Kike.

Goles: 0-1, m.4. Pedro León; 1-1, m.41. Edgar Méndez; 2-1, m.45+2. Deyverson

Árbitro: Del Cerro Grande, del Comité de Madrid. Sancionó con tarjeta amarilla a los locales Edgar Méndez (m.38), Battaglia (m.56), Tomás Pina (m.62) y Laguardia (m.89) y a los visitantes Bryan Gil (m.81) y Unai Arieta (m.88).