El Atlético busca romper la racha europea en el Metropolitano

El conjunto rojiblanco, que no ha ganado en sus últimos cinco partidos europeos como local, recibe al Oporto en su estreno en la Champions

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) –

El Atlético de Madrid debutará este miércoles (21.00 horas) en la Liga de Campeones 2022-2023 con un siempre complicado partido ante el Oporto portugués, primer visitante europeo del Cívitas Metropolitano ante el que los de Diego Pablo Simeone buscan mejorar sus sensaciones en este inicio de campaña y romper su mala racha como local en el torneo.

Al igual que la pasada temporada, el conjunto luso es el primer rival en el nuevo asalto colchonero a la máxima competición continental, donde el año pasado llegó hasta los cuartos de final y le compitió hasta el último minuto de su eliminatoria ante el todopoderoso Manchester City.

Ahora, tras un arranque algo dubitativo en LaLiga Santander, el equipo madrileño espera que la música de la Champions le haga traer una mejor versión que en sus primeros cuatro partidos y sumar tres puntos que no sólo le afiancen como el favorito de su grupo, el B, sino que le permita a su afición saborear una victoria europea como local en casi dos años.

El 27 de octubre de 2020, el Atlético, gracias a un postrero gol de Joao Felix, ganaba por 3-2 al RB Salzburgo austriaco, en lo que es su última victoria en el Metropolitano en la Liga de Campeones. Desde entonces, cinco empates (Bayern, Lokomotiv y Oporto, en fase de grupos, y Manchester United y Manchester City, en eliminatorias) y dos derrotas (Liverpool y Milan en el grupo del año pasado).

Una mala racha que espera quebrar ante un Oporto que en su visita de hace un año le propuso un partido muy competido, que se cerró sin goles, y que le sirva también para coger impulso en este inicio de temporada donde no está mostrándose un tanto irregular. Así, tras comenzar con una prometedora victoria en Getafe (0-3), se dejó tres puntos en el Metropolitano ante el Villarreal (0-2), los recuperó con mucho esfuerzo en Mestalla (0-1) y arañó un empate en San Sebastián (1-1).

Cuatro partidos donde no ha logrado firmado 90 minutos completos, un aspecto que sí suele ser necesario cuando llegan las noches europeas para no tener las complicaciones que ha vivido en el pasado en una fase de grupos más ‘cómoda’ que antaño porque pese a la presencia del experimentado Oporto, doble campeón de Europa, no tiene ninguno de los considerados candidatos a llegar lejos y parece también superior al Bayer Leverkusen alemán y al Brujas belga.

En lo deportivo, la principal preocupación para Simeone es si podrá contar con el guardameta esloveno Jan Oblak, que recibió un fuerte golpe en el duelo del sábado ante la Real Sociedad y que parece que dejará su sitio al croata Ivo Grbic para recuperarse plenamente.

VUELVE NAHUEL MOLINA

La entrada del segundo guardameta sería una de las novedades que plantearía el ‘Cholo’ para su primer once en la Champions en el que estaría también su compatriota Nahuel Molina, ausente en los dos últimos choques ligueros por sanción y que ocuparía el carril derecho en una defensa de tres centrales que seguirá sin la presencia de Stefan Savic.

Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez pugnarán por ocupar el carril izquierdo, mientras que en el medio, el único que parece fijo actualmente es el capitán Koke Resurrección. Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia, Marcos Llorente o el propio Carrasco podrían acompañarle. Arriba, repetirían una vez más Álvaro Morata y Joao Felix.

Enfrente, un Oporto que ha empezado algo mejor la temporada, pese a que también ha sufrido un tropiezo al caer en la visita al modesto Rio Ave por 3-1. Aunque hace un año tenía más calidad con Luis Díaz y ‘Tecatito’ Corona, el equipo de Sergio Conceiçao buscará volver a arañar algo positivo del Metropolitano, apoyado en sus credenciales de los últimos años y que se basan en su disciplina y firmeza defensiva que probarán una fluidez ofensiva del Atlético que todavía no logra tener ritmo.

Los ‘Dragones’, con la duda del centrocampista croata Marjo Grujic, siguen liderados por el veterano central exmadridista Pepe en su zaga y por la calidad del iraní Mehdi Taremi, su mejor baza ofensiva para hacer daño arriba en un partido que se espera físico y parejo.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Grbic; Giménez, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Joao Felix y Morata.

OPORTO: Diogo Costa; Zaidu, David Carmo, Pepe, Joao Mário; Uribe, Eustáquio, Pepê, Otávio; Taremi y Evanilson.

–ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

–ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

–HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.