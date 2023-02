El Atlético quiere afianzar la Champions en el Metropolitano

Lejos de ser el mejor local, los rojiblancos deben ganar para aferrarse a Europa en su frágil feudo y ante un Getafe agitado y con urgencias

El Atlético de Madrid recibe este sábado (18.30 horas) al Getafe en un duelo en el que los rojiblancos buscarán un triunfo que les mantenga en puestos de Liga de Campeones y confirmar su enésima recuperación liguera, ante un conjunto ‘azulón’ en descenso y con la necesidad de puntuar para cerrar de un portazo de pobre dinámica, en un encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander.

Los rojiblancos parecen haber enderezado su rumbo en Liga después de dos victorias consecutivas -Valladolid (3-0) y Osasuna (0-1)-, en busca de una regularidad que se les ha resistido hasta ahora. Este sábado tienen la oportunidad de sumar tres triunfos de manera consecutiva, algo que solo ha ocurrido en una ocasión este curso, cuando venció a Sevilla, Girona y Athletic Club en el mes de octubre.

«El campo va marcando el andar del equipo, vamos teniendo regularidad de juego, buena intensidad y tenemos que seguir compitiendo. Las dificultades han estado y estarán para luchar por la Champions, y el objetivo es siempre estar entre los mejores. Para eso, tenemos que jugar con la misma ilusión y todos juntos», valoró Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro.

Y el terreno de juego y los resultados dejan a la entidad rojiblanca en la cuarta plaza de la tabla con 34 puntos, a 5 de la Real Sociedad, tercera, y a 11 y 16 del Real Madrid y Barça, respectivamente. Esto deja el título rozando lo milagroso, por lo que, con el batacazo europeo y el adiós en Copa, mantener y afianzar su plaza de Champions se convierte en el único aliciente para el Atleti. Más cuando Villarreal (31), Betis (31), Rayo (29) y Osasuna (28) le siguen de cerca.

Y lo deberá hacer en un Metropolitano donde ha cometido bastantes errores que le han costado muchos puntos -solo han sacado 14 de 27 posibles en casa-. Aunque, tras los ‘pinchazos’ ante Barça (0-1) y Almería (1-1), el grupo ha experimentado una mejoría que un calendario menos exigente debería permitir que se prolongase en el tiempo. El Atleti es ahora un equipo más alegre y motivado que ha recuperado su fortaleza defensiva -solo 2 goles encajados en sus últimos 5 partidos de Liga-.

Sin lesionados ni sancionados, el Atlético solo tendrá la duda de Marcos Llorente, cuya presencia como titular podría esperar, al no llegar al cien por cien tras una elongación en el aductor. Simeone apostaría por el 4-3-3 de las últimas semanas, ya con Stefan Savic de vuelta y con Mario Hermoso y el ya recuperado José María Giménez disputándose el puesto restante de central. Nahuel Molina, en plena forma en 2023, y Reinildo ocuparán los carriles.

En el centro del campo, un sensacional Rodrigo de Paul se hace más fuerte e imprescindible para Simeone, y acompañaría a Koke y Thomas Lemar. Mientras que en ataque, la incógnita con LLorente sitúa con muchas opciones a Ángel Correa, en un tridente que completan Antoine Griezmann, seis goles en la primera vuelta, y Álvaro Morata.

EL GETAFE NO GANA COMO VISITANTE AL ATLÉTICO DESDE 2010

Enfrente en este derbi madrileño estará un Getafe que todavía no ha puntuado en 2023, enlazando cuatro derrotas consecutivas -Sevilla, Espanyol, Barcelona y Betis-. Una dinámica demasiado negativa para un equipo construido para mirar si miedo a la mitad de tabla y no preocuparse por el descenso en el que está instalado. El equipo ‘azulón’ es penúltimo con 17 unidades, a 3 de la permanencia.

La situación de los de Quique Sánchez Flores empieza a ser alarmante, aunque solo suman un punto menos que los cosechados el curso pasado a estas alturas. Su escasa producción ofensiva se ha convertido en un obstáculo -ha marcado más de un gol en solo uno de sus últimos nueve duelos de Liga-, para solo lograr 9 de los últimos 30 puntos posibles.

A esto hay que sumar su pobre balance como visitante ante el Atlético, al que no gana en su feudo desde el 15 de mayo de 2010, cuando venció 0-3 con goles de Roberto Soldado y Dani Parejo. Además de la situación convulsa que vive la plantilla. «Ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club. Los jugadores se han enfocado cuando los mercados se han cerrado», reveló el técnico.

El Getafe afronta el derbi con la baja de Fabrizio Angileri por una lesión muscular, además de las de Mauro Arambarri y Munir, que volverán «pronto». Sánchez Flores podría variar la formación, aunque parece que se decantará por su tradicional defensa de cinco. Con un ‘once’ muy reconocible, Juan Iglesias y Portu se disputarán el carril izquierdo, con el trinomio Milla-Algobia-Aleñá muy asentado. Enes Ünal, autor de un doblete en el Metropolitano el curso pasado, será la gran amenaza.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Reinildo; Koke, De Paul, Lemar; Correa, Griezmann y Morata.

GETAFE: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Luis Milla, Algobia, Aleñá; Enes Ünal y Mayoral.

–ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

–ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

–HORA: 18.30/DAZN.